Người đàn ông mất tích dưới sông Vàm Cỏ Đông, chiếc xe đạp trên cầu 11/04/2026 19:49

(PLO)- Một người đàn ông trung niên bất ngờ nhảy từ cầu Đức Hòa xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích, lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Tối 11-4, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Thạnh Lợi tìm kiếm một người đàn ông nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông mất tích. Nạn nhân chưa xác định được danh tính do không để lại giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, mặc áo thun đỏ, quần tây đen, đi xe đạp trên quốc lộ N2 hướng về cầu Đức Hòa. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe, bất ngờ leo qua lan can và nhảy xuống sông từ độ cao hơn 10 m.

Chiếc xe đạp nạn nhân để lại trên cầu Đức Hòa. Ảnh: CTV

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân lưu thông qua khu vực đã tri hô nhưng không kịp hỗ trợ. Nạn nhân nhanh chóng chìm vào dòng nước và mất tích. Tại hiện trường, cơ quan chức năng chỉ ghi nhận chiếc xe đạp, không có giấy tờ tùy thân, gây khó khăn cho việc xác minh và liên hệ người thân.

Theo lực lượng chức năng, quá trình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do dòng nước chảy xiết và lục bình dày đặc. Các phương án tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương nhưng đến nay chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ nhảy cầu trước đó ngày 9-4. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, trên địa bàn cũng xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Khoảng 8 giờ ngày 9-4, một người đàn ông tên L.Q.T (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) đã nhảy từ cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe máy, điện thoại cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Cách đó vài ngày, vào ngày 1-4, một nữ sinh viên năm thứ tư ngành y cũng đã nhảy từ cầu Tân An xuống sông. Đến sáng 3-4, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chân cầu khoảng 10 m. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân bị lừa đảo vay tiền qua ứng dụng; khi vay 30 triệu đồng đã bị lừa nộp đến 180 triệu đồng dẫn đến nghĩ quẫn.