Tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước tại bến phà trên sông Vàm Cỏ Tây 06/04/2026 18:58

(PLO)- Hai trẻ bị đuối nước ở khu vực bến phà trên sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Tây Ninh, đã được tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích.

Chiều 6-4, cả hai trẻ bị đuối nước tại khu vực bến phà Thành Đạt trên sông Vàm Cỏ Tây, thuộc ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh, đã được tìm thấy thi thể sau 2 ngày mất tích.

Cụ thể, bé trai TTH (sinh năm 2017) được tìm thấy vào lúc 12h45 tại kênh Sáng La Pha, đối diện bến đò 7 Võng. Bé gái CTMT (sinh năm 2016) được tìm thấy vào lúc 17h50 tại kênh Tắt, ấp 1, xã Mỹ An (khu vực Cầu Giây Mỹ Phước, cù lao).

Thi thể bé trai được tìm thấy vào trưa cùng ngày. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 ngày 4-4, tại khu vực bến phà, người dân phát hiện sự việc liên quan đến hai trẻ em bị đuối nước. Hai nạn nhân được xác định là TTH và CTMT, cùng ngụ địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai tìm kiếm và bảo vệ khu vực. Tuy nhiên, do lục bình dày đặc nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Khu vực hai trẻ bị đuối nước. Ảnh: MH

Đến sáng 5-4 và 6-4, hai trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương.

Sau hai ngày nỗ lực, đến trưa và chiều 6-4, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể hai trẻ.

Công an xã Mỹ Thạnh đang tiến hành các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.