Bruno Fernandes nhận xét gây sốc về MU dưới thời Amorim 05/05/2026 11:33

Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes của MU đã tiết lộ điều gì đã xoay chuyển vận mệnh của "Quỷ đỏ" thành Manchester tại Premier League và thảo luận về sự thay đổi trong tâm lý của toàn đội.

Bruno Fernandes tin rằng Michael Carrick đã giúp thấm nhuần tinh thần Manchester United phải là "nhân vật chính" trong mọi trận đấu, kể từ khi thay thế Ruben Amorim tạm quyền dẫn dắt đội bóng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng thái độ đó là điều kiện tiên quyết để đại diện cho một CLB tầm cỡ như Manchester United.

MU đã chắc suất tham dự Champions League mùa tới và đang có phong độ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của Carrick, vươn lên vị trí thứ ba Premier League. Carrick đã trở thành HLV người Anh đầu tiên và là người thứ sáu trong lịch sử, giành được 8 chiến thắng trở lên trong 9 trận đấu đầu tiên tại Premier League.

Bruno Fernandes đã có những so sánh thú vị về MU dưới thời Amorim và Carrick. ẢNH: SKY SPORTS

Bruno Fernandes tin sự cải thiện phong độ của MU là nhờ sự tiến bộ của toàn đội và cách tiếp cận trận đấu khác biệt. Cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha cho rằng điều đó rất quan trọng nếu CLB muốn cạnh tranh ở vị trí dẫn đầu.

"Mùa giải này chúng tôi có thể nói về những kết quả trong quá khứ và mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của chúng tôi", Bruno Fernandes nói với huyền thoại MU Gary Neville trong một cuộc phỏng vấn, "Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều với tư cách là một đội. Chúng tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều trong cách tiếp cận các trận đấu mỗi lần ra sân.

"Chúng tôi phải luôn là nhân vật chính trong trận đấu và không được nghĩ "hãy cố gắng hết sức rồi xem sao". Có lúc bạn sẽ gặp khó khăn, có lúc thì không, nhưng bạn phải cố gắng trở thành nhân vật chính trong trận đấu vì bạn đang chơi cho một CLB lớn và ở một vị trí rất quan trọng. Hiện tại, chúng tôi muốn luôn nằm trong tốp bốn, đó là điều bắt buộc, nhưng vị trí đầu tiên mà chúng tôi hướng đến là tốp bốn".

Bruno Fernandes đã tỏ ra bối rối trước những vấn đề của MU hồi đầu mùa giải. Cựu ngôi sao của Sporting CP tin rằng MU đã thành công trong việc thực hiện kế hoạch của Amorim nhằm hạn chế thời gian đối thủ có bóng trong khu vực cấm địa, nhưng đội đơn giản là không thể tránh khỏi việc để thủng lưới những bàn thua quan trọng.

Đội trưởng của MU tin rằng điều đó đã ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội, và họ càng mất niềm tin khi điều đó xảy ra thường xuyên hơn. "Dưới thời Ruben Amorim, chúng tôi luôn kiểm soát thế trận. Chúng tôi là đội để đối thủ có ít thời gian trong vòng cấm nhất, đồng thời lại là đội để thủng lưới nhiều nhất trong khoảng thời gian đó," Bruno Fernandes giải thích, "Trong đầu chúng tôi lúc đó cứ nghĩ "làm sao mà chúng tôi không cho họ xâm nhập vòng cấm thường xuyên được, vậy mà khi họ vào được vòng cấm thì chúng tôi vẫn để thủng lưới?".

Vấn đề không phải ở các hậu vệ hay thủ môn, mà là ở toàn đội. Chúng tôi chơi rất tốt ở những thời điểm quan trọng, lẽ ra không nên để họ đột phá vào vòng cấm, nhưng khi họ làm được thì chúng tôi luôn để thủng lưới. Lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy mình làm mọi thứ đều tốt. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không ghi bàn, rồi đột nhiên họ có một cơ hội và ghi bàn vào lưới chúng tôi. Vì vậy, có niềm tin rằng mình làm mọi thứ đều tốt, rồi mọi thứ lại dần sụp đổ".

Bruno Fernandes đã có 19 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này. ẢNH: OFFSIDE

Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã bảo vệ hệ thống 3 trung vệ của Amorim và tin nó đã thành công, bất kể kết quả ra sao. Khi được hỏi liệu sơ đồ chiến thuật có phải là nguyên nhân gây ra thất bại của MU hay không, tiền vệ đồng hương của Amorim nói: "Tôi không nghĩ vậy.

Bởi vì, như tôi đã nói, chúng tôi là đội không cho đối thủ xâm nhập vòng cấm. Điều đó có nghĩa là đội hình đã rất tốt. Các bạn phòng ngự tốt, và về mặt tấn công, chúng tôi cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) hoặc các chỉ số tương tự".