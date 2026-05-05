HLV Kim Sang-sik và các trợ lý nhận bằng khen của Thủ tướng 05/05/2026 10:51

(PLO)- HLV Kim Sang-sik và 3 trợ lý người Hàn Quốc vừa nhận bằng khen của Thủ tướng về thành tích giúp U-22 Việt Nam vô địch SEA Games 33.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 780 của Thủ tướng về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bốn cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên đội tuyển Bóng đá nam U-22 Việt Nam thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

Bốn cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Ông Kim Sang-sik (Quốc tịch Hàn Quốc), HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá nam U-22 Việt Nam.

2. Ông Yoon Dong-hun (Quốc tịch Hàn Quốc), Trợ lý HLV Đội tuyển Bóng đá nam U-22 Việt Nam

3. Ông Lee Jung-soo (Quốc tịch Hàn Quốc), Trợ lý HLV Đội tuyển Bóng đá nam U-22 Việt Nam

4. Ông Lee Woon-jae (Quốc tịch Hàn Quốc), Trợ lý HLV Đội tuyển Bóng đá nam U-22 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik có rất nhiều thành tích nổi bật cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

U-22 Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 với lực lượng trẻ trung nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội nhanh chóng khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu. Ngay từ vòng bảng, đội bóng trẻ Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định khi lần lượt vượt qua các đối thủ như U-22 Lào và U-22 Malaysia, qua đó giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng.

Ở bán kết, U-22 Việt Nam chạm trán U-22 Philippines. Dù gặp không ít trở ngại, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn biết cách kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 2-0, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U-22 Thái Lan diễn ra kịch tính đúng với tính chất của một “trận cầu đinh” khu vực. Dù bị dẫn trước nhưng với sự kiên định, U-22 Việt Nam đã từng bước lấy lại thế trận và gỡ hòa 2-2 trong thời gian chính thức, sau khi bị dẫn 0-2 ở hiệp 1. Bước sang hiệp phụ, bản lĩnh và thể lực giúp đội bóng áo đỏ ghi thêm bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2, qua đó chính thức giành HCV SEA Games 33.

Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U-22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.