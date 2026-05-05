Biến động khó lường ở MU 05/05/2026 12:01

(PLO)- Vụ chuyển nhượng của Casemiro gây chấn động khi Matheus Cunha bóng gió về việc ngôi sao đồng hương Brazil của anh có thay đổi quyết định ra đi để ở lại MU.

Casemiro được cho là sẽ rời MU mùa hè này và đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Inter Miami, nhưng Matheus Cunha cho rằng siêu sao đồng hương người Brazil của anh có thể thay đổi ý định. Theo đó, Matheus Cunha khẳng định Casemiro có thể bất ngờ thay đổi quyết định và ở lại MU mùa giải tới. Trước đó, Casemiro đã tuyên bố sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Cầu thủ người Brazil Casemiro là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất của Manchester United và đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe rất muốn loại bỏ anh khỏi quỹ lương của CLB. Casemiro đã đàm phán với Inter Miami của David Beckham và dự kiến ​​sẽ gia nhập đội bóng MLS này để sát cánh cùng Lionel Messi.

Nhưng người đồng hương Brazil của Casemiro là Cunha, đã gây sốc khi tiết lộ rằng Casemiro vẫn có thể thay đổi ý định và tiếp tục ở lại Old Trafford. Cunha nói: "Tôi chơi cùng Casemiro trong đội tuyển quốc gia Brazil và tôi biết anh ấy quan trọng như thế nào. Anh ấy là một người tuyệt vời. Và đúng vậy, có người này trong phòng thay đồ là một đặc ân.

Cuối cùng thì chúng ta không biết hợp đồng của Casemiro sẽ ra sao, và tất nhiên, tất cả mọi người đều hy vọng sẽ có thêm một chút gì đó. Tất nhiên, tôi biết mọi chuyện khó khăn hơn chúng ta đã bàn bạc, nhưng đúng vậy, cuối cùng thì không ai biết trước được điều gì".

Cunha mong đợi tiếp tục sát cánh cùng Casemiro tại MU mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, Cunha đã yêu cầu ban lãnh đạo MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức. Carrick đã thể hiện xuất sắc kể từ khi nắm quyền tạm quyền, với chiến thắng 3-2 trước kình địch truyền thống Liverpool hôm Chủ nhật giúp MU giành vé dự Champions League mùa tới sớm ba trận.

Matheus Cunha nói thêm: "Tôi không nghĩ mọi chuyện nằm trong tay tôi, nhưng những gì Michael Carrick đã làm, ông ấy đã gieo vào sự tự tin tràn đầy trong toàn đội. Tôi nghĩ Carrick có tố chất đặc biệt, giống như thời của Sir Alex Ferguson vậy. Được là một phần của mọi thứ, vào thời điểm Carrick làm điều này, thật tuyệt vời. Carrick là một người dễ mến, và tất nhiên, tôi nghĩ ông ấy xứng đáng với điều đó".

Tiền đạo người Brazil Cunha, người đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool, cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc MU phải nỗ lực hơn nữa ở mùa giải tới và hướng đến những danh hiệu lớn hơn. "Tôi nghĩ khi bạn đến một CLB như Manchester United, tôi nghĩ những CLB kiểu này, như tôi đã nói, cần phải tham dự Champions League", Cunha khẳng định, "Nhưng không chỉ ở Champions League, chúng tôi cần phải chiến đấu cho tất cả các danh hiệu.

Tôi nghĩ chúng tôi không thể tiến thêm một bước nào lớn hơn những gì chúng tôi đã làm được mùa này, và tôi nghĩ đây mới chỉ là bước đầu tiên. Tôi nghĩ chúng tôi có thể mạnh mẽ hơn nhiều ở mùa giải tới, và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì mình đã đặt ra".

Cunha kêu gọi lãnh đạo MU bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức. ẢNH: MIRROR/GETTY

Matheus Cunha cho rằng Manchester United xứng đáng được tham dự Champions League, sánh vai với những gã khổng lồ bóng đá khác của châu Âu. Ngôi sao người Brazil nói thêm: "Bạn biết đấy, được chơi cho CLB này là một trong những đặc ân lớn nhất của tôi, và chúng tôi biết mục tiêu của mùa giải là được góp mặt ở đó.

Tôi nghĩ Champions League mà thiếu CLB này thì không còn là giải đấu như trước nữa, và CLB này mà thiếu Champions League thì cũng không còn là CLB như trước nữa. Tôi nghĩ có rất nhiều nghi ngờ về việc Manchester United sẽ hồi phục như thế nào. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần trong sự hồi sinh của đội".