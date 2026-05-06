Lý do Bayern đánh bại PSG để giành vé chung kết Champions League 06/05/2026 09:19

(PLO)- Bayern Munich bước vào trận bán kết lượt về Champions League với Paris Saint-Germain (PSG) trong thế bị dẫn 4-5 sau màn rượt đuổi nghẹt thở tại Paris và sắp sửa tái đấu vào rạng sáng 7-5.

Dù bất lợi về tỷ số, đội bóng Đức Bayern Munich vẫn có nhiều cơ sở để tin vào một cuộc lội ngược dòng tại Allianz Arena, nơi họ luôn thể hiện sức mạnh đáng sợ ở đấu trường châu Âu.

Trận lượt đi giữa PSG và Bayern đã khiến cả thế giới bóng đá choáng váng. 9 bàn thắng được ghi, tạo nên trận bán kết có nhiều pha lập công nhất trong lịch sử Champions League kể từ mùa giải 1992-1993. Nếu tính cả Cúp C1 châu Âu trước đây, lần gần nhất một trận bán kết chạm mốc 9 bàn là cuộc đối đầu giữa Eintracht Frankfurt và Glasgow Rangers mùa 1959-1960.

Điểm đáng chú ý là cơn mưa bàn thắng ấy không hề đến một cách ngẫu nhiên. PSG và Bayern là hai hàng công bùng nổ nhất Champions League mùa này. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, hai đội cùng ghi hơn 40 bàn trong một mùa gặp nhau trực tiếp. PSG đã có 43 bàn, còn Bayern sở hữu 42 pha lập công, dù đội bóng Đức chơi ít hơn đối thủ hai trận do PSG phải đá vòng play off.

Mưa bàn thắng ở trận bán kết lượt đi Champions League. Ảnh: EPA.

Về hiệu suất, Bayern thậm chí còn vượt trội. Họ đạt trung bình 3,23 bàn mỗi trận, cao nhất giải, trong khi PSG đứng ngay phía sau với 2,87 bàn/trận. Cả hai đang tiến rất gần kỷ lục 45 bàn của Barcelona ở Champions League mùa 1999-2000, biến trận lượt về tại Munich thành một cuộc đua bàn thắng thật sự.

Lịch sử cũng mang đến cho Bayern một phần hy vọng. Từ khi Champions League đổi thể thức năm 1992-1993, họ từng thua 16 trận lượt đi ở vòng knock out nhưng vẫn có 4 lần lật ngược tình thế để đi tiếp. Lần gần nhất là ở mùa 2023-2024, khi Bayern thua Lazio 0-1 trên sân khách nhưng thắng lại 3-0 tại Munich ở vòng 16 đội.

Điểm tựa lớn nhất của Bayern lúc này chính là Allianz Arena. PSG từng nhiều lần khốn khổ khi làm khách trước đội bóng xứ Bavaria. Trong lịch sử Cúp C1/Champions League, Paris thua trên sân Bayern nhiều hơn trước bất kỳ đối thủ nào khác. Bayern thắng 5 trong 7 lần tiếp PSG trên sân nhà, trong đó có 4 trận thắng với cách biệt từ 2 đến 3 bàn.

Cuộc tái đấu giữa hai đại diện bóng đá Đức và Pháp rất khó lường. Ảnh: EPA.

Phong độ sân nhà của Bayern tại Champions League cũng cực kỳ ấn tượng. Họ chỉ thua 1 trong 29 trận gần nhất tại Munich và đã toàn thắng cả 6 trận sân nhà mùa này. Đó là lý do người hâm mộ Bayern tin rằng cách biệt một bàn sau lượt đi chưa phải là dấu chấm hết.

Niềm hy vọng lớn khác nằm ở Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã ghi bàn trong trận lượt đi và đang có phong độ rất cao tại Champions League. Anh đã lập công trong 5 trận knock out gần nhất, san bằng kỷ lục CLB mà Robert Lewandowski từng thiết lập giai đoạn 2016-2018.

Harry Kane đang có phong độ cao. Ảnh: EPA.

Tính riêng mùa này, Kane đã có 13 bàn tại Champions League. Trong lịch sử Bayern, chỉ Lewandowski từng ghi nhiều hơn trong một mùa, với 15 bàn ở chiến dịch 2019-2020. Kane hiện cũng chỉ xếp sau Kylian Mbappe trong cuộc đua vua phá lưới.

Với hàng công đang bùng nổ, điểm tựa Allianz Arena và một Kane vào phom, Bayern có đủ lý do để tin vào màn lật kèo trước PSG. Trận đấu tại Munich vì thế tiếp tục là một đêm Champions League rực lửa.