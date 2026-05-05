Nóng: Arsenal và Atletico tung đội hình mạnh nhất ra sân Emirates 05/05/2026 12:49

(PLO)- Chủ nhà Arsenal sẽ tiếp đón Atletico Madrid tại sân Emirates rạng sáng 6-5 (2 giờ, giờ Việt Nam), trong trận lượt về bán kết Champions League.

Arsenal đụng độ Atletico là màn so tài mang tính sống còn, bởi cả hai đội đều đang đứng trước cơ hội lớn để tiến gần hơn tới chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Sau trận lượt đi hòa nhau 1-1 căng thẳng, HLV Mikel Arteta sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. Trong cầu môn, David Raya chắc suất bắt chính. Thủ môn người Tây Ban Nha đã chơi nổi bật ở trận trước và tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy của Arsenal trong thời điểm quan trọng.

Hàng phòng ngự của Pháo thủ dự kiến gồm William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White và Piero Hincapie. Tuy vậy, Riccardo Calafiori cũng có thể được cân nhắc cho vị trí hậu vệ trái sau khi bình phục chấn thương. Ở tuyến giữa, Declan Rice và Martin Zubimendi nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò bộ đôi tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-2-3-1, giúp Arsenal cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng.

Saka và đồng đội quyết thắng trên sân nhà. Ảnh: EPA.

Phía trên, HLV Arteta đặt niềm tin vào Eberechi Eze, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli để hỗ trợ trung phong Viktor Gyokeres. Với tốc độ ở hai biên và khả năng tạo đột biến của Eze, Arsenal được kỳ vọng sẽ gây sức ép lớn lên hàng thủ Atletico.

Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone cũng chuẩn bị lực lượng tốt nhất. Nhiều trụ cột Atletico đã được cho nghỉ ở trận gặp Valencia nhằm giữ thể lực cho chuyến làm khách tại London. Jan Oblak sẽ tiếp tục trấn giữ khung thành, phía trước là bộ tứ David Hancko, Marc Pubill, Matteo Ruggeri và Marcos Llorente.

Ở tuyến giữa, Johnny Cardoso và Koke đá trung tâm, trong khi Giuliano Simeone và Ademola Lookman đảm nhiệm hai cánh. Trên hàng công, cặp Julian Alvarez và Antoine Griezmann tái hợp để tạo ra khác biệt cho Los Rojiblancos.

Griezmann lĩnh xướng hàng công Atletico. Ảnh: EPA.

Trận đấu tại sân Emirates sẽ rất căng thẳng, khi Arsenal muốn tận dụng lợi thế sân nhà, còn Atletico luôn nguy hiểm trong các trận knock out dưới thời Simeone.

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Saliba, Gabriel, White, Hincapie; Rice, Zubimendi; Eze, Saka, Martinelli; Gyokeres.

Atletico: Oblak; Hancko, Pubill, Ruggeri, Llorente; Cardoso, Koke, Simeone, Lookman; Alvarez, Griezmann.