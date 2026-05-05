Hé lộ kế hoạch tìm người kế nhiệm Bruno Fernandes của MU: Càng đông càng vui 05/05/2026 12:31

MU dự kiến ​​sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè bất kể ai là HLV trưởng, với hai tiền vệ trung tâm mới nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của họ. "Càng đông càng vui! Kế hoạch kế nhiệm Bruno Fernandes của MU hé lộ, Rogers cũng nằm trong tầm ngắm khi đội trưởng Quỷ đỏ đang cân nhắc về tương lai", tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Manchester United được cho là xem Morgan Rogers là người kế nhiệm lâu dài của Bruno Fernandes, trong bối cảnh tương lai của đội trưởng đầy tầm ảnh hưởng này vẫn chưa được định đoạt. Tiền vệ kiến ​​tạo người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải phi thường và là nhân tố chủ chốt trong sự hồi sinh của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Carrick đã dẫn dắt MU trở lại Champions League sau khi giành chiến thắng 10 trong số 14 trận đấu tại Premier League. Tuy nhiên, những đồn đoán về tương lai của Bruno Fernandes sau mùa hè này đã lại nổi lên trong những tuần gần đây. Sau khi Bruno Fernandes từ chối chuyển đến Saudi Arabia năm ngoái, anh vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB khác vào mùa hè này.

Trong khi đó, bản thân Bruno Fernandes đã bày tỏ mong muốn cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất. MU hy vọng có thể giữ chân anh bằng cách thể hiện tham vọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Rogers là một mục tiêu thực sự mà MU đang nhắm đến để tăng cường cánh trái hàng công.

Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, cầu thủ của Aston Villa Rogers cũng được xem là người kế nhiệm cho Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Với việc Manchester United hy vọng thuyết phục đội trưởng của họ dẫn dắt đội bóng trở lại Champions League mùa giải tới, điều đó có nghĩa là Rogers có thể sẽ chủ yếu chơi ở cánh trái nếu Quỷ đỏ đạt được thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao người Anh này.

Tuy nhiên, không thiếu những CLB đang để mắt đến Rogers, trong đó Arsenal, Chelsea, Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng đều ngưỡng mộ cựu tiền đạo của Middlesbrough. The Telegraph cũng nêu rõ MU đang quan tâm đến Mateus Fernandes của West Ham khi họ tiếp tục lên kế hoạch cải tổ tuyến giữa trước mùa giải 2026 - 2027.

Ít nhất hai tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ được Manchester United chiêu mộ, trong đó Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo là những nhân tố chính trong kế hoạch tương lai của đội. Mainoo đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với "quỷ đỏ" vào tuần trước sau khi thể hiện phong độ ấn tượng và giành lại vị trí trong đội hình chính dưới thời HLV Carrick.

Mateus Fernandes gia nhập West Ham với mức phí ban đầu là 38 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái và chơi cực hay, bất chấp những khó khăn của đội bóng trong cuộc chiến trụ hạng. Nếu West Ham xuống hạng Championship, họ sẽ có vị thế suy yếu đáng kể trên bàn đàm phán. Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo hiện đang đứng trước nguy cơ xuống hạng khi chỉ còn ba trận đấu nữa ở giải Ngoại hạng Anh.

Elliot Anderson là một mục tiêu chuyển nhượng khác của Manchester United trong mùa hè, trong khi Manchester City cũng đang rất muốn chiêu mộ tiền vệ của Nottingham Forest này sau một mùa giải xuất sắc. Aurelien Tchouameni của Real Madrid cũng nằm trong danh sách rút gọn của Manchester United, cũng như Carlos Baleba của Brighton.