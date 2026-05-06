Saka bắn hạ Atletico, Arsenal phá lời nguyền 20 năm ở Champions League 06/05/2026 08:44

(PLO)- Arsenal đã chính thức trở lại chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi, sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở trận lượt về bán kết trên sân Emirates rạng sáng 6-5 theo giờ Việt Nam.

Trước đó, hai đội Atletico và Arsenal hòa nhau 1-1 ở lượt đi tại Madrid. Vì vậy, chiến thắng tối thiểu tại London giúp thầy trò HLV Mikel Arteta vượt qua đại diện Tây Ban Nha với tổng tỷ số 2-1, qua đó giành tấm vé vào trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Người định đoạt số phận trận đấu là Bukayo Saka. Vừa trở lại sau chấn thương, ngôi sao người Anh lập tức ghi dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất, đưa Arsenal tiến gần hơn bao giờ hết tới giấc mơ vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Saka ghi bàn thắng quý đưa Pháo thủ thành London vào chung kết Champions League. Ảnh: EPA.

24 giờ trước trận đấu, HLV Arteta tuyên bố ông muốn chấm dứt quãng thời gian dài Arsenal vắng bóng ở chung kết Champions League. Và trên sân Emirates, các học trò của ông đã biến lời nói ấy thành hiện thực bằng một màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Lần gần nhất Arsenal góp mặt ở chung kết Champions League là mùa 2005-2006. Khi đó, đội bóng của HLV Arsene Wenger vượt qua Villarreal ở bán kết với tổng tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Kolo Toure trong trận lượt đi.

Pháo thủ nhẹ nhàng qua mặt Atletico. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, ký ức ở trận chung kết năm ấy vẫn khiến người hâm mộ Arsenal tiếc nuối. Dù Sol Campbell giúp “Pháo thủ” dẫn trước Barcelona trong hiệp một tại Stade de France, đại diện Tây Ban Nha đã lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Samuel Eto’o và Juliano Belletti để thắng 2-1.

Bài học đau đớn đó chắc chắn vẫn còn giá trị với Arsenal hiện tại. Arteta và các học trò đã đi đến ngưỡng cửa lịch sử, nhưng để chạm tay vào chiếc cúp bạc, họ không được phép sảy chân thêm lần nào nữa.