Khoảnh khắc như Maradona của Mainoo và hat-trick bị bỏ lỡ của Thiago 28/04/2026 13:20

(PLO)- MU đang trên đường trở lại Champions League khi Casemiro lại tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Brentford 2-1, trong lúc Kobbie Mainoo có khoảnh khắc như Maradona.

Các bàn thắng của Casemiro và Benjamin Sesko đã giúp MU củng cố vị trí thứ ba, tiến gần hơn đến tấm vé dự Champions League, sau khi đánh bại Brentford 2-1 ở vòng 34 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào hôm nay 28-4. Casemiro lại một lần nữa thể hiện tài năng xuất chúng của người Brazil, giúp "quỷ đỏ" thành Manchester tiến gần hơn đến chiếc vé trở lại Champions League.

Tiền vệ kỳ cựu Casemiro sẽ rời Manchester United trong vài tuần tới sau khi hết hợp đồng vào cuối mùa giải, nhưng sẽ ra đi trong vinh quang sau pha đánh đầu ghi bàn trong hiệp một giúp đội chủ sân Old Trafford tiến gần hơn đến chiến thắng quan trọng trước Brentford.

Benjamin Sesko ghi bàn thắng thứ hai, giúp MU tạo ra khoảng cách đáng kể với các đối thủ cạnh tranh gần nhất trong cuộc đua giành vé dự Champions League, đồng thời làm suy yếu hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa giải tới của Brentford. Mathias Jensen đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brentford khi chỉ còn 3 phút nữa là hết thời gian thi đấu chính thức, nhưng chừng đó vẫn không đủ, MU đã giữ vững tỷ số đến hết trận.

Casemiro đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Đối với Manchester United, không bao giờ có trận đấu nào mà không chịu áp lực rất lớn. Và đội chủ nhà biết rằng một chiến thắng ở Old Trafford sẽ giúp họ hơn Liverpool và Aston Villa ba điểm - và nắm giữ vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Nhưng Brentford đến đây với những tham vọng giành vé dự cúp châu Âu riêng: ba điểm cho thầy trò Keith Andrews trước MU sẽ giúp họ vượt qua Chelsea, Bournemouth và Brighton để chiếm vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, HLV tạm quyền của MU Michael Carrick được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của Harry Maguire sau án treo giò, nhưng phải xoay xở khi thiếu vắng Matheus Cunha do chấn thương hông.

2 ngôi sao kỳ cựu của Manchester United là Casemiro và Maguire. ẢNH: AFP

Manchester United khởi đầu bùng nổ và lẽ ra đã có thể dẫn trước chỉ sau hai phút. Kobbie Mainoo có khoảnh khắc như Diego Maradona, với pha solo ngoạn mục vượt qua ba hậu vệ trước khi chuyền bóng cho Amad Diallo. Tưởng chừng như MU không thể không ghi bàn, nhưng bằng cách nào đó Sepp van den Berg đã kịp thời lùi về cản phá cú sút vào lưới trống của Amad, đưa bóng đi chệch khung thành.

Nhưng Manchester United tràn đầy tự tin và liên tục tấn công khung thành Brentford. Thủ môn Kelleher đã có một pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú đánh đầu của Maguire chỉ vài milimet trước khi bóng đi vào lưới. Trong khi đó, một đường chuyền tuyệt vời từ Bruno Fernandes đã tạo cơ hội cho Bryan Mbeumo thoát xuống đối mặt với thủ môn, nhưng hàng thủ Brentford đã kịp thời lùi về và hóa giải nguy hiểm.

Mainoo có pha đi bóng như Maradona nhưng đường chuyền của anh cho Amad lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng cho MU. ẢNH: EPA

Cuối cùng MU đã có được bàn thắng mở tỷ số xứng đáng ở phút thứ 12 khi Casemiro băng vào cột dọc phía xa để đón đường chuyền bằng đầu của Maguire và dứt điểm vào lưới. Brentford lẽ ra đã có thể gỡ hòa khi đường chuyền của Keane Lewis-Potter suýt tìm đến được chân Igor Thiago, nhưng Luke Shaw đã kịp thời cản phá thành công trong một pha bóng nguy hiểm.

Sau đó, thủ môn Senne Lammens bằng cách nào đó đã cản phá thành công cú sút của Michael Kayode ở cự ly gần. Trận đấu diễn ra nhanh, dữ dội và tuyệt vời đến mức Thiago hoàn toàn có thể lập hat-trick chỉ trong vài phút.

Thiago trượt chân và mất bóng khi chỉ còn Lammens trước mặt, rồi lại chứng kiến ​​một cú sút khác bị thủ môn của MU cản phá xuất sắc. Vài giây sau, Thiago lại ôm đầu tiếc nuối khi Lammens lao người sang phải để đẩy bóng ra ngoài sau một cú sút hiểm hóc khác của cầu thủ người Brazil.

Bruno Fernandes có kiến tạo thứ 19 tại Premier League mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United đã phải chơi rất thận trọng. Nhưng họ đã khiến Brentford phải trả giá trước giờ nghỉ giải lao khi Bruno Fernandes lao lên phía trước và tạo cơ hội ngon ăn cho Sesko, người đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford. Đó là pha kiến ​​tạo thứ 19 của Bruno Fernandes trong mùa giải, chỉ còn thiếu một pha kiến ​​tạo nữa để san bằng kỷ lục 20 kiến tạo của Thiery Henry và Kevin De Bruyne tại Premier League.

Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào Brentford, đội bóng lẽ ra đã không phải rời sân trong thất bại. Cú sút hiểm hóc của Jensen rút ngắn tỉ số còn 1-2 đã thắp lên hy vọng cho đội khách, nhưng họ đã phải hối tiếc vì quá tệ trong khâu dứt điểm, một đêm đầy thất vọng đối với "bầy ong".