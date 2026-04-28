MU gây thất vọng lớn nếu thực hiện kế hoạch này 28/04/2026 07:09

Michael Carrick đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai trò HLV tạm quyền của MU, và huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Teddy Sheringham đã đưa ra một nhận xét đáng chú ý về cựu danh thủ người Anh này.

Teddy Sheringham thừa nhận ông sẽ thất vọng nếu Manchester United không bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức vào mùa hè này. Nhưng lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có thể khiến cựu tiền đạo của họ thất vọng, khi có thông tin cho rằng Julian Nagelsmann nằm trong số những mục tiêu mà họ nhắm đến.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào tháng Giêng, cựu tiền vệ của MU Michael Carrick, người đã rời khỏi vị trí HLV của Middlesbrough vào tháng 6 năm 2025, được đưa về Old Trafford để ổn định tình hình cho đến khi mùa giải kết thúc.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị HLV tạm quyền của MU, Carrick đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đội bóng, giành chiến thắng 9 trong 13 trận đấu tại Premier League dưới sự dẫn dắt của mình, và gần như đảm bảo suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Sheringham sẽ rất thất vọng nếu Carrick không được Manchester United bổ nhiệm chính thức. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhiều người đã yêu cầu MU trao chức HLV chính thức cho Carrick sau những màn trình diễn đó, trong đó có Sheringham, người có thể sẽ rất tức giận nếu MU theo đuổi một người kế nhiệm tiềm năng khác cho Amorim. Trả lời phỏng vấn đài talkSPORT, Sheringham đã đưa ra một nhận định khá thú vị về triển vọng của Carrick.

Cựu danh thủ của MU Teddy Sheringham nói: "Michael Carrick đã vào đó và làm một công việc tuyệt vời. Điều đó cho thấy những gì có thể đạt được nếu bạn có cách tiếp cận đúng đắn, nếu bạn hiểu rõ các cầu thủ, mọi thứ sẽ thay đổi rất, rất nhanh chóng.

Vậy là Carrick đã vào đó, nhận được phản hồi từ phía đội bóng, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Tôi sẽ rất thất vọng nếu Man United không giao trọng trách này cho Michael Carrick. Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt kể từ khi nhậm chức".

Tuy nhiên, tờ The Guardian đưa tin trong khi Carrick đã gây ấn tượng với ban lãnh đạo MU, thì HLV đội tuyển Đức Nagelsmann cũng nằm trong tầm ngắm của "quỷ đỏ" và quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc. Một số cái tên khác cũng được nhắc đến như những ứng cử viên cho vị trí dẫn dắt MU mùa tới.

Tương lai của Carrick tại MU vẫn chưa rõ ràng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bản thân Michael Carrick vẫn giữ im lặng về vấn đề này, tuần trước ông nói: "Tôi không chắc, đó không phải là điều tôi đang theo đuổi. Mọi chuyện sẽ rõ ràng khi nó rõ ràng. Hiện tại tôi ở đây để giúp đội bóng và CLB đạt được kết quả tốt. Hiện tại, chúng tôi đang làm khá tốt.

Chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực và tiến bộ hơn nữa, và đó là điều tôi đang tập trung vào lúc này. Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, tôi thích ở đây, tôi thích vai trò của mình. Chúng tôi đã đạt được một số kết quả tốt và đang ở trong tình trạng khá tốt. Vẫn còn nhiều việc phải làm, chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện.

Có nhiều khía cạnh mà chúng ta muốn đề cập đến. Tôi sẽ xem xét. Tôi cứ nói đi nói lại những điều tương tự trước mặt các bạn mỗi tuần, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi, nhưng tôi rất thích được ở đây, tôi yêu thích công việc này, thật vinh dự khi được đảm nhiệm vị trí này, phát huy hết khả năng với trách nhiệm mà chúng ta đang gánh vác".