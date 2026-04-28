Man City cầu cứu Premier League, bị các CLB khác phản đối 28/04/2026 12:50

Man City đang cố gắng tránh lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn cuối mùa giải khi HLV Pep Guardiola và các học trò nỗ lực vượt qua Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Man City đã đề nghị ban lãnh đạo Premier League giúp đỡ giải quyết lịch thi đấu dày đặc của họ.

HLV Pep Guardiola của Manchester City đang phải đối mặt với ba trận đấu trong vòng bảy ngày trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Việc Manchester City cầu cứu Premier League đã gây ra phản ứng dữ dội từ các CLB khác. Họ đã lên án và không chấp nhận việc Man City, đội đang theo đuổi cú ăn ba, nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào từ lịch thi đấu của Premier League, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Manchester City đã giành được một suất vào chung kết FA Cup gặp Chelsea, trận đấu sẽ diễn ra tại sân Wembley vào thứ Bảy, ngày 16-5 (giớ Anh). Điều này đã khiến trận đấu của họ với Bournemouth - ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17-5 - phải được dời lịch, đồng thời họ cũng phải sắp xếp lại trận đấu trên sân nhà Etihad với Crystal Palace.

Các CLB khác phản đối bất kỳ sự ưu ái nào mà Premier League dành cho Manchester City. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo quy định thông thường của Ngoại hạng Anh, trận đấu đầu tiên trong lịch thi đấu sẽ được ưu tiên và diễn ra trước để bảo đảm tính toàn vẹn của lịch trình. Tuy nhiên, người ta tin rằng Man City đã yêu cầu "đổi lịch" các trận đấu để có thêm một ngày nghỉ ngơi trước trận chung kết FA Cup.

Crystal Palace dự kiến ​​sẽ thi đấu với Everton vào Chủ nhật, ngày 10-5, do lịch thi đấu tại Europa Conference League vào giữa tuần trước đó. Điều này có nghĩa là Crystal Palace chỉ có thể thi đấu trận tiếp theo tại Etihad vào thứ Tư, ngày 13-5, khiến Man City có ít hơn một ngày để hồi phục trước trận đấu tại Wembley.

Crystal Palace dự kiến ​​sẽ thi đấu với Bournemouth vào thứ Ba, ngày 19-5, vì trận chung kết Europa League diễn ra vào ngày hôm sau. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) không chấp nhận các trận đấu trong nước trùng lịch với các trận đấu tại cúp châu Âu. Điều này có thể xảy ra trong những trường hợp ngoại lệ, nhưng xét đến việc chắc chắn sẽ có một đội bóng Premier League đá chung kết cúp C2 châu Âu, UEFA sẽ không ủng hộ việc trùng lịch vào ngày 20-5.

Trừ khi có sự thay đổi ý định vào phút chót, trận đấu giữa Man City và Bournemouth dự kiến ​​sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 tối ngày 19-5, điều này cũng cho phép đài truyền hình phát sóng trận đấu của Tottenham gặp Chelsea vào cùng đêm đó.

Điều đó có nghĩa là Man City phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và chuyến làm khách khó khăn đến Bournemouth chỉ ba ngày sau trận chung kết FA Cup, trong hai trận đấu sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc liệu họ có giành được cú ăn ba mùa này hay không.

Điều này cũng vô cùng khó khăn đối với người hâm mộ Manchester City khi trước đó Manchester City không thể bán hết số vé được phân bổ cho trận bán kết FA Cup, và nhiều người phàn nàn về giá vé.

Giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa xác nhận lịch thi đấu nhưng rõ ràng phải tính đến nguyện vọng của người hâm mộ Crystal Palace và Bournemouth, trong đó Bournemouth dự định ngày 19-5 sẽ là trận đấu trên sân nhà cuối cùng của Andoni Iraola, trước khi HLV này chia tay đội.

Manchester City và Arsenal đang cạnh tranh gay gắt cho danh hiệu Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Được biết, các CLB đã bày tỏ lo ngại về việc thay đổi lịch thi đấu vào phút chót gây bất tiện cho người hâm mộ. Arsenal có thể vui mừng vì Manchester City sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến Bournemouth, khi cả hai đội đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Premier League.

Lịch phát sóng trên truyền hình vẫn chưa được xác nhận, nhưng trận đấu trên sân nhà cuối cùng mùa này của Arsenal với Burnley cũng đang được thảo luận, có thể diễn ra vào thứ Hai ngày 18-5, trong khi chuyến làm khách quan trọng của Tottenham đến Chelsea vẫn chưa được lên lịch.