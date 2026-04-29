Harry Kane phản ứng sau trận thua điên rồ của Bayern 29/04/2026 11:00

(PLO)- Ngôi sao người Anh Harry Kane vẫn giữ được sự bình tĩnh sau khi Bayern Munich thất bại 4-5 trước chủ nhà PSG ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 29-4.

Dù rời sân Parc des Princes với kết quả bất lợi, tiền đạo Harry Kane cho rằng Bayern có quyền tự hào vì tinh thần chiến đấu đến phút cuối.

Ở trận đấu nghẹt thở tại Paris, Kane tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh trên hàng công Bayern. Anh ghi một bàn, có một pha kiến tạo và góp phần giúp đội bóng Đức không sụp đổ dù nhiều thời điểm bị PSG đẩy vào thế rất khó.

Kane cùng đồng đội chiến đấu quả cảm ở sân của PSG lượt đi bán kết Champions League. Ảnh: EPA.

Sau trận, Harry Kane thừa nhận đây là màn so tài ở đẳng cấp rất cao, đặc biệt ở tốc độ tấn công, khả năng chuyển trạng thái và những pha tranh chấp tay đôi. Theo anh, Bayern đã thể hiện bản lĩnh lớn khi không buông xuôi sau khi bị dẫn sâu, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 trước tiếng còi mãn cuộc.

Trận đấu diễn ra với kịch bản cực kỳ hấp dẫn. Bayern khởi đầu thuận lợi khi Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đảo chiều thế trận nhờ các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và Joao Neves. Michael Olise đưa trận đấu về vạch xuất phát, nhưng Ousmane Dembele lại giúp đội chủ nhà dẫn 3-2 trước giờ nghỉ.

Bayern vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế khi về chơi sân nhà. Ảnh: EPA.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục bùng nổ. Kvaratskhelia và Dembele lần lượt lập công, đưa đại diện nước Pháp vượt lên 5-2. Tưởng như Bayern đã vỡ trận, nhưng Dayot Upamecano và Luis Diaz kịp ghi bàn, giữ lại hy vọng cho đội bóng xứ Bavaria.

Thua một bàn trên sân khách khiến Bayern gặp bất lợi, nhưng mọi thứ vẫn chưa khép lại. Trận lượt về tại Munich sẽ là cuộc chiến dữ dội, nơi Harry Kane và đồng đội buộc phải thắng nếu muốn giành vé vào chung kết.