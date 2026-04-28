PSG có đội hình đầy đủ, Bayern méo mặt ở trận bán kết Champions League 28/04/2026 12:36

(PLO)- Cuộc đọ sức giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Bayern Munich tại bán kết UEFA Champions League đang rất nóng, nhưng cán cân lực lượng lại đang nghiêng nhẹ về phía đại diện nước Pháp.

Trận lượt đi diễn ra rạng sáng 29-4 tại sân Parc des Princes giữa chủ nhà PSG và khách Bayern Munich sẽ rất bùng nổ khi hai đội đều sở hữu dàn sao tấn công chất lượng.

PSG đặt niềm tin vào những cái tên giàu tốc độ và kỹ thuật như Ousmane Dembele, Kvicha Kvaratskhelia và Desire Doue. Bên kia chiến tuyến, Bayern cũng mang đến hỏa lực đáng gờm với Luis Diaz, Harry Kane và Michael Olise.

Tiếc cho đại diện nước Đức không có đội hình mất nhất ở chuyến làm khách PSG. Ảnh: EPA.

Điểm khác biệt lớn nhất lại nằm ở tình hình nhân sự. PSG gần như có lực lượng mạnh nhất trong tay khi chỉ thiếu duy nhất tài năng trẻ Quentin Ndjantou. Đáng chú ý, Vitinha đã trở lại tập luyện sau chấn thương và sẵn sàng ra sân. Sự góp mặt của tiền vệ người Bồ Đào Nha giúp tuyến giữa đội chủ nhà duy trì khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển thế trận ổn định hơn.

Ngược lại, Bayern bước vào chuyến làm khách với nhiều nỗi lo. Đội bóng Đức sẽ không có sự phục vụ của Serge Gnabry, Tom Bischof và Lennart Karl vì chấn thương. Trường hợp của Gnabry là đáng tiếc nhất khi mùa giải của anh coi như khép lại sớm, thậm chí còn đối diện nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 cùng tuyển Đức.

Vitinha tái xuất trong màu áo PSG. Ảnh: EPA.

Hai cái tên trẻ Bischof và Karl được đánh giá có tiềm năng đóng góp ở giai đoạn cuối mùa, nhưng trận bán kết Champions League đến quá sớm để họ kịp trở lại. Điều này buộc Bayern phải tính toán kỹ lưỡng về phương án nhân sự khi đối đầu một PSG gần như đạt trạng thái tốt nhất.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng gần như đầy đủ, PSG đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước cuộc đại chiến. Tuy nhiên, trước một Bayern giàu kinh nghiệm ở sân chơi châu lục, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá ngay lập tức.