Carrick xứng đáng trở thành HLV chính thức của MU 28/04/2026 12:04

(PLO)- MU đang tiến rất gần đến ngày trở lại Champions League và cuộc chơi lớn của Quỷ đỏ mang đậm dấu ấn của HLV tạm quyền Carrick.

Chiến thắng 2-1 trước đội khách Brentford tại Old Trafford đã giúp MU củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025-2026, đồng thời tạo lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Sau vòng 34, MU đã hơn Brighton, đội xếp thứ sáu, tới 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Michael Carrick gần như nắm quyền tự quyết. Chỉ cần không sảy chân quá nhiều ở giai đoạn cuối, đội chủ sân Old Trafford sẽ chính thức trở lại đấu trường Champions League.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của MU gắn liền với dấu ấn của Carrick. Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền hồi tháng 1 năm nay, cựu tiền vệ người Anh đã giúp đội bóng tìm lại sự ổn định đáng kinh ngạc. Trong 13 trận dưới thời Carrick, MU thắng tới 9 trận, một thành tích đủ khiến ban lãnh đạo và người hâm mộ phải nhìn nhận lại tương lai của ông.

Thầy trò Carrick có chiến thắng quan trọng trước Brentford. Ảnh: EPA.

Phong độ ấn tượng ấy làm dấy lên làn sóng ủng hộ Carrick trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United mùa tới. Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool, cũng công khai cho rằng Carrick xứng đáng được trao cơ hội lâu dài tại Old Trafford.

Theo Carragher, những gì Carrick làm được là rất khó phủ nhận. Ông nhận định MU dưới thời Carrick đang thể hiện dáng dấp của một đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu, thậm chí có những kết quả giống như một ứng viên vô địch.

Chuyên gia Carragher cũng nhấn mạnh rằng dù MU hiện không phải chia sức cho đấu trường châu Âu, thành tích này vẫn rất đáng nể, bởi không dễ để bất kỳ HLV nào khác đến giữa mùa và tạo ra hiệu ứng mạnh như vậy.

Maguire ủng hộ Carrick trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United. Ảnh: EPA.

Trong nội bộ MU, các cầu thủ cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Harry Maguire cho rằng chuỗi kết quả tích cực đã giúp tinh thần toàn đội cải thiện đáng kể. Đặc biệt, hai chiến thắng liên tiếp trước Arsenal và Manchester City ngay sau khi Carrick tiếp quản đã tạo ra nhiều niềm tin.

Maguire tiết lộ các cầu thủ đang ngày càng tin tưởng vào hệ thống thi đấu mới. Manchester United chơi gắn kết hơn, tự tin hơn và có cảm giác họ có thể ghi bàn từ nhiều tình huống khác nhau. Dù vậy, trung vệ người Anh cho rằng đội bóng vẫn còn dư địa để tiến bộ.

Từ một tập thể bất ổn, MU đang trở lại mạnh mẽ dưới tay Carrick. Và nếu chiếc vé Champions League được hoàn tất, chiếc ghế HLV trưởng chính thức tại Old Trafford có lẽ sẽ khó thoát khỏi tay ông.