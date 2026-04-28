‘Không đội bóng nào ở châu Âu mạnh hơn PSG’ 28/04/2026 11:29

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định PSG đang ở nhóm mạnh nhất châu Âu và không đội bóng nào có thể tự nhận vượt trội hơn đại diện nước Pháp vào thời điểm hiện tại.

Phát biểu trước trận lượt đi tại sân nhà Parc des Princes, ông Luis Enrique cho rằng PSG và Bayern là hai tập thể xuất sắc nhất châu Âu mùa này, dù ông cũng dành sự tôn trọng cho Arsenal sau một mùa giải ấn tượng. Theo ông, Bayern có thể nhỉnh hơn đôi chút về sự ổn định, nhưng PSG đã chứng minh đủ năng lực để đứng ngang hàng với bất kỳ đối thủ nào.

Sự tự tin của Luis Enrique không phải không có cơ sở. Kể từ khi tiếp quản PSG vào năm 2023, ông đã đưa đội bóng thủ đô Paris vào bán kết Champions League ba mùa liên tiếp. Sau chức vô địch lịch sử ở mùa giải trước, PSG hiện tiếp tục nuôi tham vọng bảo vệ ngai vàng châu Âu.

HLV Enrique tự tin vào sức mạnh của học trò. Ảnh: EPA.

Hành trình của PSG ở mùa này cũng rất thuyết phục. Trước khi bước vào bán kết, họ đã vượt qua Chelsea và Liverpool ở hai vòng knock out gần nhất. Những chiến thắng đó giúp đội bóng Pháp chứng minh bản lĩnh ở các trận cầu lớn, điều từng là điểm yếu của họ trong nhiều năm.

HLV Luis Enrique nhấn mạnh việc góp mặt ở vòng đấu này là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội. Theo ông, PSG cần duy trì tham vọng nếu muốn tiến xa hơn, bởi mục tiêu của họ không dừng lại ở bán kết.

Cuộc đối đầu với Bayern sẽ rất căng thẳng khi hai đội đã quá hiểu nhau. Từ đầu mùa trước đến nay, họ gặp nhau ba lần. Bayern từng thắng PSG 1-0 trên sân nhà ở vòng bảng tháng 11-2024, trong khi đội bóng Paris đáp trả bằng chiến thắng 2-0 tại tứ kết Club World Cup ở Mỹ hồi tháng 7. Tuy vậy, Bayern sau đó lại đánh bại PSG 2-1 ngay tại Parc des Princes trong một trận vòng bảng khác vào tháng 11.

Vitinha trở lại giúp đội hình chủ nhà mạnh hơn ở màn tiếp đón Bayern. Ảnh: EPA.

Tin vui lớn cho PSG là tình hình lực lượng đang khả quan. Vitinha vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương, đã trở lại tập luyện. HLV Luis Enrique xác nhận toàn đội đều sẵn sàng cho trận đại chiến. Bên cạnh đó, Fabian Ruiz cũng vừa có lần đá chính đầu tiên sau ba tháng nghỉ thi đấu, trong chiến thắng 3-0 trước Angers tại Ligue 1.

Với lực lượng gần như đầy đủ và sự tự tin đang lên cao, đội bóng nước Pháp bước vào màn so tài với Bayern bằng khí thế của nhà đương kim vô địch.