Man United cần bao nhiêu điểm nữa để vô địch Premier League? 28/04/2026 11:11

(PLO)- Man United tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League 2026-2027 sau chiến thắng Brentford 2-1 ngay tại Old Trafford và trên lý thuyết vẫn có cửa vô địch Premier League.

3 điểm nữa giúp Man United giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025-2026 với tổng cộng 61 điểm. Sau vòng đấu này, MU gần như đã chạm tay vào chiếc vé Champions League mùa tới.

Theo cục diện hiện tại, thầy trò HLV Michael Carrick chỉ cần thêm 2 điểm nữa là chắc chắn không bị các đội phía sau vượt qua. Brighton, đội còn khả năng bám đuổi đáng kể, hiện mới có 50 điểm. Vì vậy, chỉ một chiến thắng nữa cũng đủ giúp Man United tự định đoạt số phận và sớm hoàn tất mục tiêu top đầu.

Ở trận gặp Brentford, MU nhập cuộc hiệu quả và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 11. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Bruno Fernandes, Harry Maguire đánh đầu đưa bóng về phía cột xa, trước khi tiếp tục làm tường để Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới đội khách.

Pha lập công này tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ của Man United ở các tình huống cố định. Đây đã là bàn thắng thứ 20 của họ từ bóng chết tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ kém Arsenal. Riêng Casemiro cũng có bàn thứ 9 cho MU, trong đó 8 bàn đến từ những pha đánh đầu. Thành tích này giúp anh sánh ngang kỷ lục ghi bàn bằng đầu trong một mùa của Dwight Yorke tại MU mùa 1999-2000.

Trước khi hiệp một khép lại, Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt ở phút 43 sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Brentford sau đó rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ Mathias Jensen, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn MU giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp MU bước vào giai đoạn cuối mùa với lợi thế cực lớn trong cuộc đua Champions League.

Thầy trò HLV Carrick chỉ có thể vào tốp 3 và gần như không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Về cuộc đua vô địch, tình hình của Manchester United vẫn khó hơn nhiều. Hiện tại Man United đang có 61 điểm và đứng thứ ba, trong khi hai đội xếp trên là Arsenal và Manchester City đang tạo khoảng cách khá rõ. Với việc kém đội nhì bảng Man City tới 9 điểm, MU không còn quyền tự quyết hoàn toàn.

Muốn vô địch Premier League, MU phải đạt điểm tối đa trong các vòng còn lại, đồng thời chờ Arsenal và Man City sảy chân liên tục. Nói cách khác, kể cả khi MU thắng toàn bộ phần còn lại, họ vẫn cần đối thủ mất điểm thì mới có cơ hội lật kèo.