Chelsea thay tướng lập tức vào đá chung kết với Man City 27/04/2026 14:44

(PLO)- Chelsea giành quyền vào chung kết FA Cup 2025-2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United ở bán kết diễn ra tại Wembley.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Chelsea được ghi bởi Enzo Fernandez, người tạo ra khác biệt bằng một pha không chiến chuẩn xác ngay trong hiệp một.

Tình huống quyết định đến ở phút 23, khi Pedro Neto thực hiện quả tạt đầy khó chịu từ cánh phải, đưa bóng đến đúng vị trí để Enzo Fernandez bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Enzo Fernandez ghi bàn duy nhất cho Chelsea. Ảnh: EPA.

Leeds United nỗ lực đáp trả trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Chelsea.

Chiến thắng này mang đến cú hích tinh thần lớn cho đội bóng thành London, trong bối cảnh họ vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. Liam Rosenior đã bị sa thải, và quyền chỉ đạo tạm thời được trao cho HLV Calum McFarlane. Sự thay đổi này không làm xáo trộn đội hình, ngược lại còn giúp Chelsea thi đấu tập trung và hiệu quả hơn.

Thầy trò tân HLV Calum McFarlane sẽ gặp Man City tại chung kết FA Cup. Ảnh: EPA.

Ở trận bán kết còn lại, Manchester City đã vượt qua Southampton với tỷ số 2-1 để giành chiếc vé còn lại. Đội bóng của HLV Pep Guardiola bị dẫn trước sau bàn thắng của Finn Azaz, nhưng nhanh chóng lật ngược thế trận nhờ các pha lập công của Jeremy Doku và Nico O'Reilly.

Như vậy, trận chung kết FA Cup mùa này là màn đối đầu giữa Chelsea và Manchester City, hai đội bóng giàu tham vọng và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng. Cuộc chạm trán quyết định chức vô địch được ấn định diễn ra vào ngày 16-5 tại sân Wembley, là trận cầu đỉnh cao của bóng đá Anh ở giai đoạn cuối mùa.