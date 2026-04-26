Oải cho giấc mơ World Cup của Đông Nam Á, không làm mà muốn có ăn 26/04/2026 11:06

(PLO)-Giấc mơ World Cup của Đông Nam Á chưa đến với cách làm "không làm mà muốn có ăn"...

Sau Malaysia đến lượt Indonesia đang gặp các vấn đề rắc rối chuyện nhập tịch cầu thủ di sản (có dòng máu 3 đời bản địa). Nhiều tuyển thủ di sản Indonesia đang bị hoài nghi kiểu gian lận tương tự Malaysia. Giấc mơ World Cup đã hỏng nay lại phải đối đầu rắc rối pháp lý quá nhiêu khê.

Với bóng đá Đông Nam Á hơn ba thập niên qua, luôn khát khao cháy bỏng giấc mơ World Cup.

Thời gian qua, nhiều cầu thủ di sản mang quốc tịch Hà Lan, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan... khi nhập tịch Indonesia khoác áo tuyển nước này. Nó đã phá vỡ hạn ngạch Liên minh châu Âu (EU) mà bóng đá Hà Lan có quy chế, dẫn đến nhiều CLB Hà Lan “dính đòn”. Bây giờ đến chuyện bóng đá Indonesia bị hoài nghi gốc gác các cầu thủ nhập tịch, liệu có “dính” chút dòng máu Indonesia nào hay không?

Trung vệ đội trưởng Jay Idzes của Indonesia đang khoác áo CLB Sassuolo đá Serie A cũng đang bị hoài nghi về hồ sơ. Ảnh:Bola

Báo chí Indonesia đi đầu trong việc thông tin để hướng dư luận là họ trung thực. Những ngày qua, báo chí Indonesia “đi loạt bài” từng hồ sơ của các tuyển thủ nhập tịch để “minh bạch hóa” những cầu thủ nhập tịch là đúng.

Vừa qua, hàng loạt tuyển thủ dạng di sản đã bị “soi”, báo chí Indonesia không biết có được “giao nhiệm vụ” hay không nhưng họ làm nhiệm vụ “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Chẳng hạn như trung vệ Jay Idzes, ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Indonesia thường mang băng đội trưởng hiện đang đá cho Sassuolo của Serie A được báo chí Indonesia xác định là có ông nội người Jakarta và bà nội người gốc Hoa. Trung vệ này đang nằm trong diện nghi vấn về tính trung thực của hồ sơ gốc.

Rồi thủ môn Emile Auderio đang chơi cho Cremonese (cũng Serie A) cũng bị nghi ngờ tương tự. Có điều hầu như tất cả những tuyển thủ nhập tịch Indonesia đã khoác áo tuyển xứ Vạn đảo cũng lâu rồi nhưng tuyển Indonesia thi đấu vẫn không thấy hay ho gì, thiếu đột biến, thiếu sáng tạo, chẳng có “bài vỡ” gì.

Thủ môn Paes nhập tịch dạng di sản từ Hà Lan đang gặp rắc rối từ hạn ngạch ở bóng đá Hà Lan khi anh khoác áo Indonesia nhưng hành nghề tại Hà Lan. Ảnh:Bola

Đông Nam Á từ Singapore đến Thái Lan thời các tỉ phú sở hữu các CLB Anh đưa tài năng trẻ sang Anh đào tạo cho đến Malaysia, Indonesia đã không hiệu quả, rồi công tác đào tạo trẻ xuống cấp rất nhanh, gây nên những làn sóng bất mãn ở những tuyển thủ nội địa, giấc mơ World Cup thì vẫn chỉ là mơ.

Đông Nam Á giải quyết giấc mơ World Cup bằng đủ mọi đường rồi, tất cả đều ở dạng “không làm mà muốn có ăn”.

Đó là không chịu tư duy, nâng cấp đào tạo trẻ, gầy dựng nền móng vững chãi đào tạo trẻ hiệu quả mà bỏ tiền ra nhập tịch...

Thành công chưa thấy và có lẽ không thấy, nhưng tốn tiền, gây chia rẻ nền bóng đá, chuốc rắc rối thì quá nhiều rồi.