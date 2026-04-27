Arsenal xé nát kỷ lục 28 năm, Atletico coi chừng! 27/04/2026 13:04

(PLO)- Arsenal tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ ở các tình huống cố định sau chiến thắng 1-0 trước Newcastle United tại sân nhà Emirates.

Trận đấu khép lại với khoảnh khắc định đoạt của Eberechi Eze, người ghi bàn duy nhất từ một pha phạt góc, giúp Arsenal trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với 3 điểm. Arsenal đã nâng tổng số bàn thắng từ phạt góc mùa này lên con số 17, qua đó phá kỷ lục tồn tại suốt 28 năm tại Premier League.

Eberechi Eze ghi bàn thắng quan trọng cho Pháo thủ thành London. Ảnh: EPA.

Cột mốc cũ thuộc về Oldham Athletic, đội từng ghi 16 bàn từ các quả phạt góc ở mùa 1992-1993. West Bromwich Albion từng chạm tới con số 16 ở mùa 2016-2017, còn Arsenal cũng đã đạt mốc này ở mùa 2023-2024, nhưng phải đến hiện tại họ mới chính thức vượt qua giới hạn lịch sử.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, phạt góc đã trở thành thứ vũ khí khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Arsenal ghi 16 bàn từ phạt góc ở mùa 2023-2024, có thêm 14 bàn ở mùa kế tiếp và bây giờ lập kỷ lục với 17 bàn. Điều đó cho thấy đây không phải may mắn nhất thời, mà chính là kết quả của một hệ thống được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các học trò HLV Arteta gởi lời cảnh báo đến Atletico. Ảnh: EPA.

Chiến thắng trước Newcastle cũng giúp Arsenal lấy lại vị trí số một trên bảng xếp hạng. Họ tạm hơn Manchester City 3 điểm, dù đối thủ vẫn còn một trận chưa đấu. Trong cuộc đua vô địch căng thẳng, từng pha bóng cố định có thể trở thành ranh giới giữa vinh quang và thất bại.

Quan trọng hơn, Arsenal bước vào bán kết lượt đi Champions League gặp Atletico Madrid với tinh thần cực cao. Nếu đại diện Tây Ban Nha lơ là ở các pha phạt góc, họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của “cỗ máy không chiến” thành London.