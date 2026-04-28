Còn hai giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam 28/04/2026 12:14

Năm 2025 là năm “đột biến” của bóng đá Việt Nam với những ngôi nhất bảng vòng loại châu Á, rồi đến vòng chung kết (VCK) châu Á có những giấc mơ World Cup dang dở.

Vào đầu tháng 5, các đội tuyển trẻ Việt Nam thực thi khát khao World Cup nữa là U-17 nam và U-17 nữ tham dự sân chơi VCK U-17 châu Á cũng là vòng loại World Cup trẻ.

U-17 Việt Nam vừa lên ngôi Đông Nam Á sẽ tiếp bước đàn anh U-19 Việt Nam năm 2016 vào bán kết dự World Cup U-20 năm sau. Ảnh: CTP.

Nhớ hồi đầu năm 2026, tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK châu Á tại Úc. Giấc mơ lần thứ nhì liên tiếp có vé dự World Cup bất thành khi bị loại ngay sau vòng bảng rất khó. Trong khi đó, tuyển Philippines chỉ thắng hai đội yếu (Iran và Uzbekistan) và thua 3 đội mạnh lại có suất dự World Cup lần thứ nhì liên tiếp.

Đến tháng 4, đội U-20 nữ Việt Nam sang Thái Lan dự VCK U-20 châu Á vào tứ kết đã gặp ngay “bà chị cả” Nhật Bản. Nếu đánh bại đối thủ lớn này, thầy trò Masahaki Okiyama sẽ có vé đi World Cup nhưng đã thua 0-4, gác lại giấc mơ World Cup trẻ.

Ngày 1-5, đội tuyển U-17 nữ Việt Nam ra quân gặp Thái Lan ở bảng A. Ảnh: AFC.

Đầu tháng 5 này, hai đội trẻ cùng tuổi U-17 nam và nữ đều nuôi mộng World Cup. Đội U-17 nam ngày 7-5 ra quân cùng bảng C với Hàn Quốc, Yemen và UAE, với điều kiện chỉ cần vượt qua vòng bảng vào tứ kết là có vé đi World Cup.

Trong khi đó, đội U-17 nữ Việt Nam gặp thách thức hơn gấp bội. Các cô gái trẻ đá trận khai mạc bảng A cùng với chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Với bóng đá trẻ nữ châu Á chỉ có 4 suất (tức vào bán kết tại VCK châu Á) sẽ rất khó khăn vì xuất hiện những đội vượt đẳng cấp như Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc.

Từ đầu năm đến nay cũng ghi nhận những đội tuyển Việt Nam dự VCK Asian Cup 2026, như đội tuyển futsal dừng bước ở tứ kết khi thua chủ nhà Indonesia 2-3.

Đội U-23 nam rất ấn tượng khi về thứ 3 châu lục ở trận tranh hạng 3 đánh bại Hàn Quốc ở loạt luân lưu.