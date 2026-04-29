MU xúc tiến tìm HLV tiếp theo, Carrick được ủng hộ 29/04/2026 07:09

Michael Carrick đã gặp gỡ đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe và kể từ đó xuất hiện thông tin về khả năng HLV tạm quyền của "quỷ đỏ" thành Manchester này được bổ nhiệm vào vị trí HLV chính thức. Vài tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Michael Carrick. Carrick đã gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả những người ủng hộ ông nhiệt thành nhất kể từ khi ông tạm thời dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford vào tháng Giêng.

Michael Carrick, 44 tuổi đã thay thế Ruben Amorim vào đầu năm nay theo hợp đồng HLV tạm quyền khi Manchester United đang gặp khó khăn. Ông đã dẫn dắt Manchester United lên vị trí thứ ba Premier League khi chỉ còn 4 trận đấu nữa và cơ hội giành vé dự Champions League ngày càng cao.

Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trong thời gian ngắn như vậy, tương lai của Carrick tại Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ, bởi vì đồng chủ sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe, vẫn chưa đề nghị Carrick giữ vị trí HLV trưởng lâu dài. Ai cũng biết ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã bắt đầu tìm kiếm một HLV trưởng mới, và Carrick cũng nằm trong số những ứng cử viên được cân nhắc.

Tờ Mirror Football đã đưa hai trong số những tin tức lớn nhất xoay quanh Manchester United và hành trình tìm kiếm HLV trưởng của họ.

MU đã thắng 9 trong 13 trận dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Giám đốc điều hành của Manchester United Omar Berrada, và giám đốc bóng đá Jason Wilcox hiện đang xem xét các ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng. Tờ The Athletic (Anh) đưa tin cả hai đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm HLV mới của Manchester United và sẽ đưa ra đề xuất của họ cho Sir Jim Ratcliffe vào cuối mùa giải này.

Có thông tin cho rằng họ hiện đang tiến hành kiểm tra lý lịch của các ứng viên khác nhau, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc liệu Carrick có tiếp tục dẫn dắt MU sau mùa giải này hay không. Carrick, người vẫn là một trong những ứng viên tiềm năng, đã gặp gỡ Ratcliffe trong chuyến thăm của đồng chủ sở hữu MU đến trung tâm huấn luyện Carrington tuần trước, giữa quá trình ra quyết định đang diễn ra để xác định tương lai của ông.

Carrick chia sẻ về chuyến thăm: "Sir Jim Ratcliffe đến, chúng tôi trò chuyện, uống trà. Thành thật mà nói, đó chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật, thật vui khi thấy ông ấy thể hiện sự ủng hộ. Chỉ vậy thôi. Khá thoải mái, nhưng thật vui khi được gặp ông ấy".

Cựu ngôi sao của MU, Jesse Lingard, tin rằng "quỷ đỏ" nên bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức vào cuối mùa giải này. Lingard, hiện đang thi đấu cho Corinthians ở Brazil, đã có 55 lần ra sân cùng Carrick tại MU trước khi Carrick chuyển sang làm trợ lý HLV dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Lingard khẳng định tác động mạnh mẽ của Carrick đến vận mệnh của MU khiến ông trở thành ứng cử viên tốt nhất cho vị trí HLV trưởng chính thức.

Cựu tuyển thủ Anh Lingard cho biết: "Tôi nghĩ Manchester United đã tiến bộ vượt bậc. Rõ ràng, việc có những HLV khác nhau đến và có những ý tưởng, nhân sự khác nhau có thể gặp khó khăn. Nhưng tôi nghĩ giờ họ thực sự đang đi đúng hướng với Michael Carrick. Tôi biết Carrick từ thời còn ở Manchester United, tôi biết cách ông ấy làm việc và các cầu thủ đang thể hiện rất tốt dưới sự dẫn dắt của ông ấy".

"Tôi nghĩ vậy", Lingard trả lời khi được hỏi liệu Carrick có nên được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức hay không. "Carrick mang trong mình dòng máu Manchester United. Ông ấy hiểu rõ mọi ngóc ngách của CLB. Hiện tại họ đang đi đúng hướng. Các cầu thủ rất quý mến Carrick. Họ đang thắng rất nhiều trận, có lẽ họ sẽ giành được suất tham dự Champions League mùa tới, điều đó thật tuyệt vời. Vì vậy, tôi nghĩ là chắc chắn 100%".