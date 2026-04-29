Bayern Munich và PSG tạo nên trận cầu Champions League hay nhất mọi thời đại 29/04/2026 10:57

Nhà đương kim vô địch châu Âu PSG đang trên đường giành vé vào chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp sau một trận đấu kinh điển tại sân Parc des Princes thắng kịch tính Bayern Munich 5-4 ở bán kết lượt đi vào hôm nay 29-4. Juventus thua Manchester United 2-3, Liverpool thắng Barcelona 4-0 hay Inter Milan hạ gục Barcelona 4-3 đều không thể vượt qua được trận cầu được xem là hay nhất mọi thời đại ở bán kết Champions League.

Chiến thắng khó tin 5-4 của Paris Saint-Germain (PSG) trước Bayern Munich không chỉ là một trong những trận bán kết Champions League ngoạn mục nhất, mà có thể còn là trận đấu hay nhất lịch sử giải đấu.

Và có lẽ đó là lời nhắc nhở dành cho Arsenal và Atletico Madrid - những đội sẽ thi đấu trận bán kết thứ hai vào rạng sáng mai 30-4, rằng bất cứ đội nào giành chiến thắng trong trận đấu đó đều sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong trận chung kết.

Khvicha Kvaratskhelia có thể là cầu thủ giành quả bóng vàng tiếp theo của PSG, sau Dembele. ẢNH: MIRROR/GETTY

Những trận đấu bóng đá tuyệt vời đã được trình diễn tại thủ đô nước Pháp; Khvicha Kvaratskhelia và Michael Olise đã tỏa sáng với những cú sút tuyệt đẹp, Harry Kane tiếp tục phong độ ghi bàn đáng sợ của mình tại Champions League và có một số quyết định của trọng tài thực sự khó hiểu.

PSG của HLV Luis Enrique được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho một suất vào chung kết - nhưng chỉ là sát nút. Trận đấu đã khởi đầu tồi tệ nhất có thể cho đội chủ nhà PSG khi tiền đạo người Anh Harry Kane mở tỷ số từ chấm phạt đền cho Bayern Munich sau khi Luis Diaz bị Willian Pacho phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên, PSG chỉ bị dẫn trước trong bảy phút. Kvaratskhelia có rất nhiều khoảng trống bên cánh phải, rê bóng vào vòng cấm Bayern Munich và tung cú sút cong hiểm hóc, bóng đi thấp ngoài tầm với của Manuel Neuer gỡ hòa 1-1. Nhà đương kim vô địch châu Âu sau đó đã hoàn tất màn lội ngược dòng nhờ bàn thắng của Joao Neves khi anh đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Ousmane Dembele.

Trận đấu tiếp tục mang đến nhiều pha bóng mãn nhãn khi Bayern, dù không có HLV Vincent Kompany trên ghế chỉ đạo vì án treo giò, lại một lần nữa đáp trả. Giống như Kvaratskhelia, Olise khéo léo xâm nhập vòng cấm PSG và tung cú sút tuyệt đẹp ghi bàn thắng thứ 20 của anh trong một mùa giải đầy ấn tượng gỡ hòa 2-2.

PSG đánh bại Bayern đầy kịch tính. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vẫn còn thời gian cho những diễn biến bất ngờ hơn nữa ngay trước khi hiệp một kết thúc khi đội chủ nhà PSG được hưởng một quả phạt đền. David Alaba đã dùng tay cản phá đường chuyền của Dembele nhưng rõ ràng bóng đã chạm vào đùi anh trước khi chạm vào cánh tay đang duỗi ra. Trọng tài buộc phải tham khảo VAR và đã thổi phạt đền. Dembele đã thực hiện thành công quả phạt đền, khép lại hiệp một với tỉ số 3-2 cho PSG đầy kịch tính.

Mười phút trôi qua mà không có bàn thắng nào sau giờ nghỉ giữa hiệp, cảm giác như cả một quãng thời gian dài, nhưng Kvaratskhelia đã đảm bảo rằng sự chờ đợi đó đã kết thúc một cách đầy ấn tượng. Quả tạt bóng thấp của Achraf Hakimi đã bị một vài ngôi sao PSG bỏ lỡ, nhưng không phải là cầu thủ người Gruzia, người đã dứt điểm gọn gàng vào lưới một cách đầy tự tin tiếp tục gia tăng cách biệt lên 4-2.

Khi trận đấu bước sang phút thứ 60, chỉ còn 5 phút nữa là tròn 60 phút, cú dứt điểm hiểm hóc của Dembele chạm cột dọc khiến thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer gần như không có cơ hội cản phá, 5-2 cho PSG. Vào thời điểm đó, dường như dù đã thể hiện lối chơi tấn công đầy hứng khởi, Bayern Munich vẫn bị đánh bại một cách không thể cứu vãn.

Nhưng Dayot Upamecano nhanh chóng đánh đầu ghi bàn gỡ lại 3-5, mang lại hy vọng mới cho đội khách trong những phút cuối trận. Và đại diện mạnh nhất bóng đá Đức đã tận dụng cơ hội đó khi Diaz đón đường chuyền tuyệt vời của Kane và dứt điểm tung lưới Matvei Safonov. Một pha kiểm tra VAR ngắn đã làm gián đoạn màn ăn mừng của anh, nhưng bàn thắng cuối cùng cũng được công nhận, 4-5 cho "hùm xám" nước Đức.

Bayern Munich và PSG tạo nên trận đấu hay nhất lịch sử Champions League với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. ẢNH: MIRROR

Bàn thắng của cầu thủ người Colombia mang lại cho Bayern một lợi thế lớn khi mọi sự chú ý chuyển sang trận tái đấu tuần tới tại Allianz Arena, nơi PSG đang hướng đến việc giành vé vào chung kết, trong khi Bayern sẽ đặt mục tiêu lội ngược dòng.

Thật đáng tiếc khi một trong hai đội này phải dừng bước ở vòng bán kết Champions League. Với chất lượng tương đương giữa PSG và Bayern Munich, sẽ có nhiều người tiếc nuối khi chỉ có 1 đội giành được một suất vào chung kết.