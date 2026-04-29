13 cầu thủ MU ra đi trong cuộc thanh lọc tàn khốc 29/04/2026 07:39

MU có thể mất tới 13 cầu thủ trong mùa hè này khi tập đoàn sở hữu "quỷ đỏ" thành Manchester là INEOS lên kế hoạch cải tổ đội hình mạnh mẽ, trong đó Casemiro, Marcus Rashford và Rasmus Hojlund nằm trong số những cái tên dự kiến ​​sẽ ra đi.

Các cổ động viên Manchester United đang rất mong chờ được chứng kiến ​​nhiều tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, việc đội chủ sân Old Trafford thanh lý cầu thủ cũng sẽ đóng vai trò quan trọng không kém trong việc tinh gọn đội hình và huy động vốn cho những bản hợp đồng mới tiềm năng.

Số lượng cầu thủ rời MU có thể lên tới hai con số trong mùa hè này. Một số cái tên nổi bật được dự đoán sẽ ra đi, trong đó có Casemiro, người sẽ chia tay Old Trafford khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè. Casemiro vẫn là người có thu nhập cao nhất trong phòng thay đồ "quỷ đỏ", điều đó có nghĩa là sự ra đi của anh sẽ giải phóng một khoản tiền đáng kể trong ngân sách lương.

MU cũng đang muốn bán Marcus Rashford, người hiện đang nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần. Barcelona có quyền lựa chọn mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng vào cuối mùa giải, mặc dù các báo cáo từ Tây Ban Nha cho thấy họ không còn mặn mà với thương vụ này nữa .

Rashford rất muốn ở lại Barcelona mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vẫn có khả năng Barcelona đang che giấu ý định thực sự của mình nhằm đàm phán một mức phí mua đứt thấp hơn cho Rashford, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Michael Carrick để ngỏ khả năng đưa Rashford trở lại MU trong một cuộc họp báo tuần trước.

Khi được hỏi về Rashford, HLV tạm quyền của MU Carrick nói: "Tôi nghĩ sẽ có những quyết định cần được đưa ra vào thời điểm thích hợp, về một số vấn đề nhất định, và rõ ràng Marcus Rashford đang ở trong tình huống đó. Nhưng hiện tại, chưa có gì được quyết định. Và rồi sẽ có quyết định, bởi vì đến một thời điểm nào đó thì phải có, nhưng ở giai đoạn này, chưa có gì để nói cả".

Carrick không thể loại trừ khả năng Rashford trở lại Old Trafford, vì nếu chấp nhận yêu cầu của Barca sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của MU trong mùa hè này. Quỷ đỏ sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào với giá thấp từ Barca và sẽ tìm kiếm những đối tác tiềm năng khác nếu gã khổng lồ Tây Ban Nha không sẵn lòng đáp ứng mức giá họ đưa ra.

Giống như Rashford, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho đều đã trải qua mùa giải này theo dạng cho mượn lần lượt tại Napoli và Aston Villa. Tuy nhiên, các điều khoản trong thỏa thuận của Napoli với Hojlund quy định rằng anh sẽ gia nhập CLB Ý dài hạn với giá 38 triệu bảng Anh một khi Napoli giành vé dự Champions League mùa tới.

Việc Hojlund chuyển đến Napoli được mô tả là một "thủ tục", đồng nghĩa với việc quãng thời gian ba năm của anh tại MU sẽ kết thúc. MU sẽ tránh được khoản lỗ theo quy định về tính bền vững tài chính của Premier League (PSR), điều này có thể coi là một điểm sáng trong bối cảnh quãng thời gian đáng thất vọng của Hojlund tại Old Trafford.

Aston Villa đã mượn Sancho vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, với điều khoản đội bóng của Unai Emery đồng ý chi trả 80% tiền lương của cầu thủ này. Thỏa thuận cũng bao gồm các khoản thưởng có thể đạt được, có nghĩa là về cơ bản, toàn bộ tiền lương của Sancho đã được chi trả trong suốt thời gian thi đấu đội chủ sân Villa Park mùa giải này.

Sancho (phải) chắc chắn sẽ rời MU sau mùa này. ẢNH: THE FA

Manchester United đã nhận được phí cho mượn, nhưng thỏa thuận không bao gồm điều khoản hay nghĩa vụ Aston Villa phải ký hợp đồng chính thức với Sancho, có nghĩa là anh sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Sancho từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao khi gia nhập "quỷ đỏ" từ Borussia Dortmund với giá 72,8 triệu bảng Anh vào mùa hè năm 2021, nhưng thời gian của anh ở Manchester đã chứng tỏ là một sự thất vọng lớn.

Mùa hè năm ngoái, Tyrell Malacia cũng nằm trong danh sách bị ruồng bỏ của MU, cùng với Sancho. MU đã cố gắng bán hậu vệ người Hà Lan, nhưng anh vẫn ở lại CLB sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, và suýt chút nữa đã rời đi một lần nữa vào tháng Giêng năm nay.

Malacia từng là một lựa chọn dự bị đáng tin cậy cho đến khi anh dính chấn thương đầu gối vào cuối mùa giải đầu tiên khoác áo MU. Anh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật riêng biệt, nghỉ thi đấu hơn 500 ngày và gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ trước đây kể từ khi trở lại.

Manchester United cũng sẽ tìm cách bán Andre Onana vĩnh viễn và thu hồi càng nhiều càng tốt trong số 47,2 triệu bảng mà họ đã bỏ ra để đưa thủ môn này đến Old Trafford từ Inter Milan vào mùa hè năm 2023. Radek Vitek sẽ được trao cơ hội thể hiện trong giai đoạn tiền mùa giải của Manchester United sau một thời gian cho mượn đầy hứa hẹn tại Bristol City, mặc dù thủ môn tài năng này rất muốn được ra sân thường xuyên sau khi được thi đấu hai lần một tuần ở Championship.

Với việc Senne Lammens đã khẳng định vị trí thủ môn số một, MU có thể sẽ phải miễn cưỡng chấp thuận việc bán Vitek, nếu đàm phán được các điều khoản phù hợp với bất kỳ đội bóng nào muốn mua anh. Còn việc Altay Bayindir có ra đi sau một mùa giải nữa chủ yếu ngồi dự bị hay không vẫn còn phải chờ xem.

Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đang được đồn đoán sẽ rời MU, điều này sẽ giúp anh có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình chính hơn. Tương lai của Joshua Zirkzee cũng đang bị đặt dấu hỏi. Zirkzee đã cân nhắc tương lai của mình trước kỳ chuyển nhượng mùa đông trước khi được thông báo rằng anh sẽ không được phép ra đi.

Manchester United coi Zirkzee là một tài sản quý giá trong đội hình, nhưng cầu thủ người Hà Lan ngày càng bất mãn vì thiếu thời gian thi đấu thường xuyên. Manuel Ugarte cũng rơi vào tình thế tương tự như Zirkzee, khi chỉ có tám lần đá chính ở Premier League mùa này.

Manuel Ugarte (phải) gây thất vọng lớn tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ban lãnh đạo INEOS dự định cho các tân binh hai mùa giải để chứng tỏ giá trị của mình, và Ugarte hiện đang sắp kết thúc mùa giải thứ hai tại MU. Có thể nói rằng tiền vệ người Uruguay đã gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn. Trong khi đó, một số cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của MU dường như sẽ bị đẩy đi trong mùa hè này.

Tyler Fredricson vẫn còn một năm hợp đồng, nhưng có thể sẽ tìm cách ra đi vĩnh viễn để khởi đầu lại sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Toby Collyer đã trải qua nửa đầu mùa giải theo dạng cho mượn tại West Bromwich Albion trước khi chuyển đến Hull City trong nửa sau mùa giải. Mùa hè năm ngoái, có nhiều CLB quan tâm đến việc ký hợp đồng vĩnh viễn với Collyer, và anh rất muốn có được một suất đá chính thường xuyên.

Hợp đồng của Dan Gore cũng sẽ hết hạn vào mùa hè này. Erik ten Hag đã trao cho Gore cơ hội ra mắt đội một trong trận đấu với Crystal Palace tại Carabao Cup năm 2023, và sau đó anh tiếp tục góp mặt trong trận đấu tại Premier League. Gore được điền tên vào danh sách dự bị trong một số trận đấu tại Champions League, nhưng MU đã cho anh mượn ba lần trong hai năm qua, với phong độ của anh không ổn định, chủ yếu do chấn thương.