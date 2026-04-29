2 chặng cuối cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình: Hấp dẫn cuộc đua giải đồng đội giữa Công an TP.HCM và TP.HCM Vinama 29/04/2026 06:08

(PLO)- Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2026 đã bước vào giai đoạn nước rút với hai chặng còn lại trước khi khép lại tại TP.HCM vào ngày 30-4.

Trong khi hầu hết danh hiệu cá nhân đã dần ngã ngũ, tâm điểm chú ý được dồn vào cuộc chiến đồng đội - nơi vẫn còn tồn tại khả năng tạo nên bất ngờ, dù rất mong manh.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở chặng 23

Ngày 28-4, chặng 23 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2026 (114 km từ Cần Thơ đi Mỹ Tho) diễn ra với tốc độ cao cùng những cuộc rượt đuổi nghẹt thở từ đầu đến cuối.

Dù quãng đường không quá dài nhưng đây lại là một trong những chặng đấu giàu kịch tính nhất, khi các cuộc tấn công tách tốp diễn ra liên tục, đẩy đoàn đua vào trạng thái rượt đuổi căng thẳng suốt hành trình.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát dưới chân cầu Cần Thơ, đội Công an TP.HCM không giấu ý đồ tấn công khi chủ động đẩy cao nhịp độ với tham vọng thu hẹp khoảng cách ở giải đồng đội. Trong khi đó, ngoại binh Sergei Kulikov (Lộc Trời An Giang) cũng nhập cuộc đầy quyết liệt, liên tục gây sức ép lên áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group). Điều này buộc TP.HCM Vinama phải cùng lúc căng mình bảo vệ hai mặt trận: Vừa giữ vững thứ hạng cá nhân vừa duy trì lợi thế hạng nhất đồng đội.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2026 chỉ còn hai chặng nữa là kết thúc. Ảnh: PHẠM HUY

Trong số những tay đua hoạt động năng nổ nhất, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục cho thấy quyết tâm lớn khi liên tục tham gia các pha tấn công. Tay đua của Công an TP.HCM chủ đích đánh vào bảng xếp hạng đồng đội, hy vọng tạo nên khác biệt trước khi giải khép lại. Tuy nhiên, trước sự kèm cặp chặt chẽ của TP.HCM Vinama, cú solo thiếu lực cuối chặng của Tấn Hoài bị vô hiệu khi không thể tạo ra khoảng cách đủ lớn.

Tại đích đến, ngoại binh Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) tung cú tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua Anton Popov (Thanh Hóa) và áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) để giành chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp.

Cuộc đua đồng đội còn hy vọng mong manh

Kết thúc chặng 23, các danh hiệu tổng sắp vẫn không có biến động lớn. Hiện tại, TP.HCM Vinama đang nắm lợi thế lớn với khoảng cách khoảng 3 phút so với đội nhì bảng tổng sắp Công an TP.HCM. Đây là con số không quá lớn trên lý thuyết nhưng trong thực tế thi đấu, việc san lấp khoảng cách này là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. TP.HCM Vinama chỉ cần duy trì thế trận kiểm soát ổn định là có thể bảo vệ thành công danh hiệu.

Những cái đầu nóng cần hạ nhiệt Điểm nhấn đáng chú ý của chặng 23 không chỉ nằm ở chuyên môn. Sau khi cán đích, những căng thẳng tích tụ suốt hành trình đã bùng phát khi một số tay đua xảy ra va chạm và tranh cãi. Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các “cái đầu nóng” suýt dẫn đến xung đột ngoài ý muốn. Rất may, các đồng đội cùng ban huấn luyện đã kịp thời can thiệp, giúp hạ nhiệt tình hình và ngăn chặn mọi sự việc đi quá giới hạn. Sự việc nhanh chóng được kiểm soát, không để lại hậu quả đáng tiếc, qua đó đảm bảo tinh thần thể thao của giải đấu. Ngày 29-4, đoàn đua sẽ bước vào chặng 24 từ Mỹ Tho đi Tây Ninh đường dài 146 km.

Trong khi đó, Công an TP.HCM gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công. Trọng trách tấn công nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt lên vai Nguyễn Tấn Hoài, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang. Không chỉ đóng vai trò mũi nhọn trong các đợt đánh chiếm giải đồng đội, Hoàng Sang còn mang tham vọng cạnh tranh danh hiệu áo cam với Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Điều này đồng nghĩa anh có thể trở thành “mũi tên trúng hai đích”, vừa kéo giãn đội hình đối phương vừa cải thiện thứ hạng cá nhân.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng đó, đội Công an TP.HCM cần nhiều hơn là nỗ lực cá nhân. Họ phải tổ chức được những đợt tấn công đồng bộ, tận dụng địa hình và thời điểm hợp lý để tạo ra khoảng cách đủ lớn. Ngược lại, TP.HCM Vinama với kinh nghiệm bảo vệ áo vàng nhiều năm sẽ không dễ mắc sai lầm. Việc kiểm soát tốc độ, bảo vệ các vị trí chủ chốt và “bắt bài” đối thủ sẽ là chìa khóa giúp họ tiến gần hơn đến chức vô địch.

Ở các danh hiệu cá nhân khác, cục diện gần như đã được định đoạt khi áo vàng vẫn tiếp tục được Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) cầm nắm vững vàng. Áo chấm đỏ thuộc về Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) sau chuỗi thành tích ấn tượng ở các chặng đèo. Danh hiệu áo xanh đang nằm trong tay Marchuk Dzianis - tay đua Kenda Đồng Nai sở hữu khả năng nước rút vượt trội và phong độ ổn định. Trong khi đó Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) gần như không có đối thủ ở giải áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Điều này khiến hai chặng cuối trở thành sân khấu cho những toan tính chiến thuật hơn là các cuộc lật đổ ngoạn mục. Các đội mạnh sẽ ưu tiên giữ vị trí, trong khi những đội phía sau buộc phải đánh cược bằng các đòn tấn công bất ngờ.

Dù khả năng thay đổi cục diện không cao nhưng chính áp lực “không còn gì để mất” lại có thể tạo nên những diễn biến khó lường. Những pha tách tốp, những cuộc rượt đuổi tốc độ cao hay các màn “đánh úp” ở thời điểm quyết định vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi đoàn đua hướng về đích cuối tại TP.HCM vào ngày 30-4, câu hỏi lớn nhất vẫn là TP.HCM Vinama sẽ đăng quang trong thế kiểm soát, hay đội Công an TP.HCM có thể tạo nên cú sốc phút chót? Hai chặng cuối không chỉ là hành trình khép lại giải đấu, mà còn là phép thử bản lĩnh, chiến thuật và ý chí của tất cả đội đua trên đường đua danh giá này.•