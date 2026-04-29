Bán kết Champions League lượt đi: Atletico Madrid - Arsenal 3-3 29/04/2026 13:09

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Arsenal ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 30-4 sẽ cực kỳ căng thẳng khi cả hai đều đứng trước cơ hội hiếm hoi để chạm tay vào danh hiệu danh giá nhất châu Âu.

Với tham vọng lớn và phong cách thi đấu không khoan nhượng, màn so tài của Arsenal và Atletico tại Madrid được dự báo là cuộc chiến không có chỗ cho sai lầm.

Atletico bước vào trận đấu với lợi thế nhất định về thể lực. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã chủ động xoay tua lực lượng tại La Liga trong thời gian qua, khi giải quốc nội không còn là ưu tiên hàng đầu. Điều này giúp họ giữ được trạng thái sung mãn nhất cho đấu trường Champions League.

Ở chiều ngược lại, Arsenal vẫn phải phân sức cho cả Premier League lẫn cúp châu Âu, khiến bài toán thể lực trở nên đáng lo.

Pháo thủ thành London kém hơn Atletico về nền tảng thể lực. Ảnh: EPA.

Xét về lịch sử đối đầu, đây mới là lần chạm trán thứ tư giữa hai đội. Arsenal từng gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 4-0 ở vòng bảng mùa này, nhưng Atletico lại là bên có ký ức ngọt ngào hơn khi từng loại “Pháo thủ” ở bán kết Europa League 2017-2018. Điều đó cho thấy đại diện Tây Ban Nha luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Thống kê cũng mang đến những tín hiệu trái chiều. Atletico thường gặp khó trước các đội bóng Anh, khi chỉ thắng 2 trong 12 lần gần nhất. Tuy nhiên, trong các cặp đấu loại trực tiếp hai lượt, họ lại thể hiện bản lĩnh đáng gờm khi loại đại diện xứ sương mù tới 11 lần trong 15 cuộc đối đầu gần đây.

Thầy trò HLV Simeone "kỵ giơ" các đội bóng Anh. Ảnh: EPA.

Arsenal lại mang đến sự tự tin từ thành tích sân khách ấn tượng. Đội bóng của HLV Mikel Arteta toàn thắng bốn chuyến làm khách gần nhất trước các CLB La Liga, trong đó gồm có chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao. Ngoài ra, họ cũng thắng 5 trong 9 lần gần nhất đối đầu các đội bóng Tây Ban Nha.

Với những dữ kiện trái ngược với tỉ số 3 điểm mạnh cho Arsenal ngang bằng 3 điểm mạnh của Atletico, trận đấu tại Madrid sẽ rất khó lường giữa một bên giàu kinh nghiệm trận mạc, một bên đang khao khát viết lại lịch sử.