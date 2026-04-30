Đội đua TP.HCM đoạt “cú ăn 3”, Yarash đăng quang áo vàng 30/04/2026 15:30

Đội đua TP.HCM đoạt "cú ăn 3" Cúp Truyền Hình 2026.

Ngày 30-4, chặng 25 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM từ Tây Ninh về TP.HCM dài 135 km, tâm điểm trên vạch đích gọi tên Marchuk Dzianis với chiến thắng chặng thứ 7 – thành tích nhiều nhất giải, khẳng định vị thế số một ở các màn đua nước rút.

Dù chặng cuối diễn ra với tốc độ cao và nhiều nỗ lực tấn công ở nửa đầu hành trình, cục diện tổng sắp không có biến động. Tốp đông được kiểm soát chặt chẽ, đưa cuộc đua về kịch bản quen thuộc: cạnh tranh nước rút. Trong pha tăng tốc quyết định, Marchuk tung cú đề-pa mạnh mẽ, vượt qua các đối thủ để cán đích đầu tiên, khép lại một giải đấu rực rỡ của cá nhân.

Tay đua 21 tuổi cùng TP.HCM đoạt “cú ăn 3”

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) chính thức đăng quang áo vàng chung cuộc. Đây là chiến tích đặc biệt khi phải chờ đợi suốt 3 năm, xe đạp TP.HCM mới trở lại vị trí cao nhất. Với phong độ ổn định và sự bảo vệ kín kẽ của đồng đội, tay đua 21 tuổi Yarash đã giữ vững ngôi đầu từ những chặng quan trọng đèo Hải Vân, cho đến tận ngày về đích đến cuối cùng tại Hội trường Thống Nhất.

Thành công đó gắn liền với sức mạnh tập thể của TP.HCM Vinama – đội đua đã hoàn tất “cú ăn 3” ấn tượng: áo vàng cá nhân, áo chấm đỏ và danh hiệu vô địch đồng đội. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ dưới thời HLV Đỗ Thành Đạt, khi ông cùng các học trò thể hiện khả năng tổ chức chiến thuật và kiểm soát cuộc đua xuyên suốt 25 chặng.

Yarash (giữa) nâng cao cúp vô địch cá nhân, Sergei Kulikov hạng nhì và Pierantozzi Lucio đoạt hạng ba cá nhân chung cuộc.

Áo chấm đỏ - Moise và thuyền trưởng Đỗ Thành Đạt.

Ở các danh hiệu còn lại, ngoại binh người Rwanda – Mugisha Moise giành áo chấm đỏ vua leo núi nhờ phong độ vượt trội ở các chặng đèo. Danh hiệu áo xanh – biểu tượng cho tay đua nước rút xuất sắc nhất – thuộc về chính Marchuk Dzianis sau chuỗi chiến thắng áp đảo.

Trong khi đó, tay đua trẻ Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) không có đối thủ ở cuộc đua áo trắng, ghi dấu một mùa giải trưởng thành vượt bậc của anh. Ở hạng mục dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giành áo cam sau những màn thể hiện bền bỉ và ổn định.

Ở nội dung đồng đội, TP.HCM Vinama cũng khẳng định sức mạnh vượt trội để lên ngôi vô địch. Đáng chú ý, đội Công an TP.HCM – trong lần đầu trở lại giải – đã để lại dấu ấn mạnh mẽ khi giành hạng nhì chung cuộc. Vị trí thứ ba thuộc về Võ Đắc Đồng Nai, khép lại một mùa giải thành công của thầy trò HLV Đặng Ngọc Tú.

Janssen trở thành “idol đường đua” trong lòng người hâm mộ xe đạp Việt Nam

Bên cạnh các danh hiệu chính thức, ban tổ chức cũng vinh danh những cá nhân và tập thể nổi bật. “Idol đường đua” Christoph Janssen nhận giải VĐV ấn tượng nhờ những màn bứt tốp táo bạo cùng hai chiến thắng chặng giàu cảm xúc. Tay đua người Thụy Sĩ không chỉ mang đến màu sắc chuyên môn mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Các tay đua TP.HCM Vinama với "cú ăn 3" nâng cúp vô địch đồng đội. Công An TP.HCM (trái) hạng nhì, Võ Đắc Đồng Nai (phải) giành hạng 3.

Áo xanh Marchuk Dzianis.

Áo chấm đỏ Mugisha Moise.

Áo trắng Trần Trọng Phúc.

Áo cam Phạm Lê Xuân Lộc.

Tay đua Ấn tượng nhất giải Chrisph Janssen.

Đội đua Hà Nội giành giải phong cách.

Ở hạng mục tập thể, đội Hà Nội được trao giải phong cách, ghi nhận tinh thần thi đấu fair-play và cống hiến xuyên suốt giải đấu.

Khép lại hành trình 25 chặng với tổng lộ trình dài hàng nghìn kilomet, Cúp Truyền hình 2026 đã mang đến những cuộc cạnh tranh đỉnh cao, kịch tính và giàu cảm xúc. Từ những màn leo đèo khốc liệt, các pha tấn công chiến thuật đến những cú nước rút nghẹt thở, tất cả đã tạo nên một mùa giải đáng nhớ.

Sự thống trị của TP.HCM Vinama, sự bền bỉ của các đội thách thức và dấu ấn của các cá nhân xuất sắc như Marchuk, Yarash hay Janssen đã góp phần nâng tầm chất lượng giải đấu. Quan trọng hơn, đây còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của xe đạp Việt Nam, nơi các tay đua nội ngày càng tự tin cạnh tranh với các ngoại binh.

Một mùa giải khép lại, nhưng dư âm chắc chắn còn kéo dài – như chính những vòng quay không ngừng của bánh xe trên đường đua.