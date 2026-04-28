Những cái đầu nóng “bốc hỏa” sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở chặng 23 28/04/2026 12:19

(PLO)- Chặng 23 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2026 (114 km từ Cần Thơ đi Mỹ Tho) diễn ra với tốc độ cao cùng những cuộc rượt đuổi nghẹt thở từ đầu đến cuối.

Các tay đua tung nước rút tại mức sprint dọc đường ở chặng 23 rượt đuổi nghẹt thở.

Dù quãng đường không quá dài, nhưng đây lại là một trong những chặng đấu giàu kịch tính nhất, khi các cuộc tấn công tách tốp diễn ra liên tục, đẩy đoàn đua vào trạng thái rượt đuổi căng thẳng suốt hành trình.

Màn tung nước rút tại mức đến chặng 23. Clip: MQ

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát dưới chân cầu Cần Thơ, đội Công an TP.HCM không giấu ý đồ tấn công khi chủ động đẩy cao nhịp độ với tham vọng thu hẹp khoảng cách ở giải đồng đội. Trong khi đó, ngoại binh Sergei Kulikov(Lộc Trời An Giang) cũng nhập cuộc đầy quyết liệt, liên tục gây sức ép lên áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group). Điều này buộc TP.HCM Vinama phải cùng lúc căng mình bảo vệ hai mặt trận: vừa giữ vững thứ hạng cá nhân, vừa duy trì lợi thế hạng nhất đồng đội.

Tốp đông xuống chân cầu Mỹ Thuận.

Tay đua Tấn Hoài nỗ lực bứt phá.

Những đợt tăng tốc liên tiếp nhanh chóng xé nhỏ đoàn đua. Thế trận chia thành hai tốp rõ rệt, tạo nên cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên suốt chiều dài chặng đấu. Ở phía trước, các tay đua tấn công phối hợp duy trì tốc độ cao, trong khi phía sau, tốp áo vàng tổ chức kéo đuổi nhằm kiểm soát khoảng cách.

Trong số những tay đua hoạt động năng nổ nhất, Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục cho thấy quyết tâm lớn khi liên tục tham gia các pha tấn công. Tay đua của Công an TP.HCM chủ đích đánh vào bảng xếp hạng đồng đội, hy vọng tạo nên khác biệt trước khi giải khép lại. Tuy nhiên, trước sự kèm cặp chặt chẽ của TP.HCM Vinama, cú sôlô thiếu lực cuối chặng của Tấn Hoài bị vô hiệu khi không thể tạo ra khoảng cách đủ lớn.

Càng về cuối chặng, tốc độ đoàn đua càng được đẩy lên cao khi các ê-kíp chuẩn bị cho màn nước rút. Sau nhiều lần nhập lại, tốp đông tiến vào những kilomet cuối với sự hiện diện của các chân rút mạnh nhất.

Đoàn đông tăng tốc tại mức đến Mỹ Tho.

Patrick Patterson ăn mừng chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Một lần nữa, ngoại binh Patrick Patterson (620 Nông Nhiệp Vĩnh Long) cho thấy phong độ ấn tượng. Trong pha nước rút quyết định, anh tung cú tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua Anton Popov (Thanh Hóa) và áo xanh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) để giành chiến thắng chặng thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý của chặng 23 không chỉ nằm ở chuyên môn. Sau khi cán đích, những căng thẳng tích tụ suốt hành trình đã bùng phát khi một số tay đua xảy ra va chạm và tranh cãi. Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các “cái đầu nóng” suýt dẫn đến xung đột ngoài ý muốn.

Rất may, các đồng đội cùng ban huấn luyện đã kịp thời can thiệp, giúp hạ nhiệt tình hình và ngăn chặn mọi sự việc đi quá giới hạn. Sự việc nhanh chóng được kiểm soát, không để lại hậu quả đáng tiếc, qua đó đảm bảo tinh thần thể thao của giải đấu.

Kết thúc chặng 23, các danh hiệu tổng sắp vẫn không có biến động lớn khi TP.HCM Vinama tiếp tục kiểm soát tình hình. Dù vậy, những diễn biến căng thẳng cho thấy áp lực ở giai đoạn cuối là rất lớn, đặc biệt khi các đội phía sau buộc phải dốc toàn lực tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

Ngày 29-4, đoàn đua sẽ bước vào chặng 24 từ Mỹ Tho đi Tây Ninh đường dài 146 km. Đây được xem là cơ hội áp chót để tạo nên khác biệt trước khi cuộc đua chính thức khép lại tại TP.HCM, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn so tài quyết liệt và khó lường.