Kịch tính đường đua Phan Thiết – Vũng Tàu: nóng bỏng cuộc chiến giải đồng đội 22/04/2026 13:54

Giải đồng đội là tâm điểm ở chặng 18.

Chặng 18 của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á từ Phan Thiết đi Vũng Tàu diễn ra với kịch bản căng như dây đàn. Đội Công an TP.HCM tung toàn lực tấn công nhằm lật ngược thế cờ ở giải đồng đội. Tuy nhiên, giữa bối cảnh chiến thuật dồn dập ấy, chiến thắng chặng lại thuộc về một màn trình diễn cá nhân đẳng cấp của Trịnh Đức Tâm.

Diễn biến chặng 18. Clip: MQ

Ngay sau khi xuất phát, thế trận đã được đẩy lên cao khi các tay đua Công an TP.HCM chủ động đánh phủ đầu. Bộ tứ Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài và Quàng Văn Cường lần lượt thoát khỏi tốp đông, tạo thành nhóm đi đầu với mục tiêu rút ngắn khoảng cách 3 phút 38 giây so với đội dẫn đầu TP.HCM Vinama trên bảng xếp hạng đồng đội.

Đây là khoảng cách không quá lớn về mặt con số, nhưng trong thực tế thi đấu, đặc biệt ở một chặng đua bằng tốc độ cao và ít địa hình phân hóa như Phan Thiết – Vũng Tàu, đó lại là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Phía sau, ê-kíp TP.HCM Vinama tổ chức kiểm soát thế trận chặt chẽ, giữ nhịp độ ổn định nhằm bảo toàn lợi thế. Áo vàng người Nga, tay đua Yarash, cũng luôn được đồng đội bảo vệ kín kẽ trong tốp đông.

Các tay đua tranh sprint 1.

Hoàng Sang (phải) cùng các tay đua tấn công tách tốp đánh chiếm giải đồng đội.

Các tay đua đi qua địa danh Phước Hải.

Đèo Nước Ngọt.

Dù rất nỗ lực, nhóm tấn công của Công an TP.HCM không thể tạo ra sự khác biệt đủ lớn. Khoảng cách giữa hai nhóm không được nới rộng thêm, trong khi sức lực dần bào mòn theo từng kilomet. Khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, kịch bản quen thuộc của những chặng đường bằng bắt đầu lộ diện: các đội không còn mặn mà với việc kéo tốp truy đuổi mà chuyển sang toan tính cho chiến thắng chặng.

Trịnh Đức Tâm ăn mừng chiến thắng.

Nhóm các tay đua tranh chấp tranh nước rút tại đích.

Tháp Tam Thắng, quảng trường trung tâm bãi sau Vũng Tàu.

Trong bối cảnh đó, Trịnh Đức Tâm đã tung ra đòn quyết định. Tay đua này bất ngờ tăng tốc, tách khỏi nhóm đi đầu và thực hiện màn solo ấn tượng. Không có đối thủ nào đủ sức bám theo, Đức Tâm duy trì guồng chân mạnh mẽ, giữ khoảng cách an toàn cho đến khi cán đích tại Vũng Tàu.

Tay đua của Tập Đoàn Lộc Trời hoàn thành chặng đua với thành tích 3 giờ 38 phút 40 giây, đạt tốc độ trung bình lên tới 45,55 km/ giờ – một con số cho thấy chất lượng chuyên môn rất cao của chặng đấu. Phía sau, tốp đông đã nhập lại và về đích gần như cùng lúc, không tạo ra thêm xáo trộn nào đáng kể trên bảng tổng sắp.

Sau chặng 18, tất cả các danh hiệu cá nhân và đồng đội vẫn được giữ nguyên. Áo vàng Yarash Uladzislau tiếp tục bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, trong khi TP.HCM Vinama duy trì lợi thế vững chắc ở nội dung đồng đội, bất chấp nỗ lực từ phía của đội Công an TP.HCM.

Chặng 18 khép lại không chỉ với một chiến thắng thuyết phục của Trịnh Đức Tâm, mà còn là minh chứng cho tính chiến thuật khắc nghiệt của môn đua xe đạp đường trường: nơi không phải mọi cuộc tấn công đều mang lại trái ngọt, và đôi khi, vinh quang thuộc về người biết tung ra cú đánh quyết định đúng thời điểm.

Đoàn đua sẽ tạm nghỉ vào ngày 22-4 trước khi bước vào chặng đấu quan trọng: nội dung cá nhân tính giờ dài 5 km. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để các tay đua tạo ra đột biến về thứ hạng, đặc biệt với những người có khả năng chạy tốc độ cá nhân tốt.