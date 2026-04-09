Barcelona bị cướp phạt đền, VAR có cũng như không 09/04/2026 15:13

Sáng sớm 9-4, Barcelona bị cướp phạt đền một cách rõ ràng trong trận thua Atletico Madrid 0-2 ngay trên sân nhà Camp Nou ở trận tứ kết lượt đi Champions League, nhưng VAR không lên tiếng, trọng tài cũng chẳng nói gì.

Đội bóng thành Madrid chấm dứt 20 năm không thắng nổi Barcelona ở Nou Camp. Đó là chiến thắng lịch sử thầy trò Diego Simeone, nhưng lại bị nguyền rủa, khi fan giận dữ yêu cầu bỏ VAR.

Phút 54, thủ môn của Atletico đá nhẹ quả bóng cho Pubil (coi như bóng vào cuộc) nhưng Pubil lại dùng tay chặn bóng rồi chuyển lại cho thủ môn, sự số được gọi là "Mings Style".

Tình huống Pubil của Atletico Madrid vô tình chơi bóng bằng tay trong vùng cấm rõ mười mươi, khán giả trên sân Nou Camp la hét nhưng trọng tài không quan tâm, tổ VAR cũng không tư vấn cho trọng tài.

Tình huống chơi bóng bằng tay của Pubil được so sánh là “phong cách Mings” vì nó rất giống cách Tyron Mings từng làm vào tháng 3-2023 và dẫn đến lỗi chơi bóng bằng tay và bị phạt đền.

Trong tình huống diễn ra ở sân Nou Camp, thủ môn của Atletico chuyền bóng nhẹ sang Pubil. Anh này vô tình cúi xuống cầm quả bóng lên rồi chuyền lại cho thủ môn. Đây là lỗi vô tình dùng chơi chơi rất rất rõ ràng nhưng trọng tài cho đến tổ VAR bỏ qua? Tình huống này được hiểu khi thủ môn của Atletico chuyền cho Pubil thì bóng đã vào cuộc.

Đây là trận tứ kết lượt đi Champions League, rõ ràng là rất quan trọng. Tình huống này diễn ra phút 54 khi đội khách Atletico đang dẫn 1-0. Cả sân Nou Camp la hét, HLV Hansi Flick của Barcelona phản đối nhưng tổ trọng tài như không nghe thấy và tổ VAR cũng chẳng đề xuất trọng tài xem lại VAR. Barcelona bị cướp mất cơ hội hưởng phạt đền để gỡ hòa 1-1.

Từ khi VAR ra đời đến nay đã không dập tắt được những tranh luận và sự hậm hực của những đội bóng nạn nhân như kiểu Barcelona. Vậy thì VAR làm gì? Vừa qua, giải người hâm mộ Ngoại hạng Anh cũng kêu gọi xem xét bỏ VAR trong tương lai vì nó vẫn chẳng mang lại sự sòng phẳng nào cả.