Maguire đưa ra yêu cầu quan trọng với lãnh đạo MU 10/04/2026 13:20

Harry Maguire đã ký hợp đồng mới với MU thêm 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa. Trung vệ người Anh đang hướng tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, thời điểm đội chủ sân Old Trafford sẽ phải tăng cường lực lượng cho đội hình.

Harry Maguire tin rằng Manchester United có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa giải tới nếu họ có những bước đi đúng đắn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Maguire đang cảm thấy lạc quan trước một mùa hè "thực sự rất quan trọng" đối với "quỷ đỏ" thành Manchester.

Hậu vệ 33 tuổi người Anh này đã có một sự hồi sinh kể từ khi Michael Carrick trở thành HLV tạm quyền của MU vào tháng Giêng. MU đã giành được 23 điểm trong tổng số 30 điểm dưới thời Carrick, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. MU đang trên đà giành vé tham dự Champions League mùa giải tới, nhưng Maguire cho rằng họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Maguire vừa ký hợp đồng mới với MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

MU đã chi 225 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái để chiêu mộ Senne Lammens, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, và trung vệ kỳ cựu Maguire đã kêu gọi ban lãnh đạo "quỷ đỏ" thành Manchester tiếp tục đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

"Chúng tôi đã có vài tháng tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của HLV (Carrick", Maguire phát biểu, theo tờ Manchester Evening News (Anh), "Tôi cảm thấy đội hình đang dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng mùa hè này sẽ rất quan trọng, thực sự rất quan trọng. Chúng tôi cần thêm cầu thủ, cần chất lượng tốt hơn, cần những cầu thủ có thể đá chính.

Nhìn vào tình hình tại giải Ngoại hạng Anh hiện tại, tôi nghĩ trong vài năm gần đây, rõ ràng là Manchester City luôn rất khó bị bắt kịp, và trước khi mùa giải bắt đầu, bạn biết rằng mình phải tích lũy đủ điểm để có thể đuổi kịp họ. Tôi nghĩ mùa giải tới, nếu nhìn vào tình hình, chúng tôi phải nằm trong nhóm những đội bóng mạnh.

Nếu Manchester United tuyển mộ đúng người và mọi thứ đều tích cực từ giờ đến cuối mùa giải, chúng tôi tiếp tục duy trì phong độ tốt, thì không có giới hạn nào cho những gì chúng tôi có thể đạt được. Chúng tôi phải được nhắc đến trong cuộc đua giành những danh hiệu lớn".

MU chưa vô địch Ngoại hạng Anh kể từ năm 2013 sau khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và chưa bao giờ tiến gần đến việc lặp lại thành công đó, khi Man City đang thống trị bóng đá Anh. Nhưng sau khi giành được 7 chiến thắng trong 10 trận đấu dưới thời Carrick, giúp MU bỏ xa Aston Villa, Liverpool và Chelsea, Maguire đang kỳ vọng rất lớn vào đội nhà.

"Tôi muốn giành được những danh hiệu lớn, tôi nghĩ đó là một phần của việc chơi cho CLB này", Harry Maguire khẳng định, "Tôi luôn nói bóng đá là về những kỷ niệm và bạn có thể tạo ra những kỷ niệm bằng cách có những trận đấu mang tính biểu tượng, ghi bàn, nhưng điều cốt yếu là bạn có được những kỷ niệm từ việc giành được những danh hiệu lớn. Tôi muốn là một phần của điều đó. Đó là ước mơ của mọi người".

Maguire và giám đốc bóng đá của MU, Jason Wilcox. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Việc "quỷ đỏ" trở lại Champions League sẽ giúp giám đốc bóng đá của MU, Jason Wilcox, chiêu mộ được những cầu thủ hàng đầu trong mùa hè. Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada cũng là những người sẽ quyết định liệu có giao vị trí HLV trưởng chính thức cho Carrick hay không.

Manchester United có 24 ngày nghỉ giữa trận hòa 2-2 với Bournemouth và trận đấu sắp tới với Leeds vào ngày 13-4 (giờ Anh) tại Premier League. Các cầu thủ Manchester United đang có 1 trại huấn luyện kéo dài bốn ngày ở Dublin (Ireland) để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của mùa giải.