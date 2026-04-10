Nóng: Arsenal chạm tay vào cúp, Liverpool nỗ lực trụ hạng 10/04/2026 13:28

(PLO)- Sau quãng nghỉ ba tuần, Premier League chính thức quay lại vào cuối tuần này với hàng loạt trận cầu mang tính quyết định ở cả ba mặt trận với Arsenal tranh ngôi vô địch, Livepool đua vé châu Âu và trụ hạng.

Tâm điểm Premier League cuối tuần này đổ dồn về cuộc đua ngôi vương khi Arsenal đứng trước cơ hội lớn để tiến thêm một bước dài tới danh hiệu đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Nếu giành trọn ba điểm, Arsenal nới rộng khoảng cách lên 12 điểm trước khi Manchester City ra sân. Dù vừa trải qua hai cú sốc liên tiếp ở đấu trường cúp quốc nội, Arsenal vẫn cho thấy bản lĩnh khi đánh bại Sporting Lisbon tại Champions League.

Tuy vậy, màn trình diễn của Arsenal chưa thực sự thuyết phục, và họ phải nhờ đến những pha cứu thua xuất thần của David Raya để bảo toàn chiến thắng.

Thầy trò HLV Arteta đang có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Ở phía sau, Man City của HLV Pep Guardiola đang tăng tốc mạnh mẽ. Chiến thắng đậm trước Liverpool tại FA Cup cho thấy họ đã tìm lại phong độ cao nhất. Với một trận chưa đấu trong tay và cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal sắp tới, cuộc đua vô địch vẫn còn rất căng thẳng.

Trái ngược với sự ổn định của Arsenal, Liverpool lại đang rơi vào khủng hoảng. Dưới thời Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside chỉ thắng một trong sáu trận gần nhất. Thất bại trước Paris Saint-Germain ở Champions League càng phơi bày sự sa sút. HLV Slot thừa nhận đội bóng của ông đang phải “sống sót” qua từng trận, phản ánh rõ tình cảnh bấp bênh hiện tại.

Liverpool cố gắng trụ trong hạng 5 để giành vé chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Hiện đứng thứ năm, Liverpool vẫn nằm trong nhóm có suất dự Champions League mùa tới, nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi là rất mong manh. Liverpool đang nỗ lực trụ lại trong hạng 5, vì chỉ cần thêm một cú sẩy chân trước Fulham, họ lập tức bị kéo xuống sâu hơn trên bảng xếp hạng. Điều đáng lo ngại là niềm tin từ người hâm mộ đang lung lay dữ dội, thậm chí đã có kế hoạch biểu tình phản đối chính sách tăng giá vé.

Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng ở nhóm cuối cũng nóng lên khi Tottenham Hotspur đặt cược vào Roberto De Zerbi để tránh kịch bản rơi hạng sau gần 50 năm. Vì thế, cuối tuần này là bước ngoặt lớn, bởi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.