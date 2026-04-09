Đau đớn Liverpool không có nổi cú sút trúng đích PSG 09/04/2026 11:54

(PLO)- Rạng sáng 9-4 (giờ Việt Nam), Liverpool đã trải qua một trong những màn trình diễn đáng quên nhất mùa giải khi để thua 0-2 trước chủ nhà Paris Saint-Germain (PSG) ở lượt đi tứ kết UEFA Champions League.

Trận đấu tại Paris cho thấy sự lép vế rõ rệt của đại diện nước Anh, đặc biệt ở khâu tấn công của các chân sút Liverpool.

Theo số liệu từ UEFA, đội bóng của HLV Arne Slot chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trong suốt 90 phút, và không có pha nào đi trúng đích. Con số này phản ánh một hệ thống tấn công thiếu sắc bén, gần như bế tắc trước sức ép mà PSG tạo ra.

HLV Slot gây tranh cãi khi "nhốt" Salah trên ghế dự bị. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique lại thể hiện sự áp đảo toàn diện với 18 lần dứt điểm, trong đó có 6 cú sút buộc thủ môn Giorgi Mamardashvili phải làm việc vất vả.

Hai bàn thắng của PSG đến từ những pha xử lý chất lượng. Desire Doue mở tỷ số từ rất sớm ở phút 11, trước khi Khvicha Kvaratskhelia ấn định chiến thắng ở phút 65 bằng một pha dứt điểm lạnh lùng. Bên kia chiến tuyến, Matvey Safonov gần như không phải trổ tài khi hàng công Liverpool thi đấu mờ nhạt.

Liverpool cực khó lật ngược thế cờ trong trận lượt về tứ kết Champions League. Ảnh: EPA.

Quyết định gây tranh cãi của HLV Slot là việc để Mohamed Salah ngồi dự bị suốt trận, ngay cả khi đội nhà cần bàn gỡ. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Cody Gakpo và tung Alexander Isak vào sân khi trận đấu gần kết thúc, nhưng mọi điều chỉnh đều không mang lại hiệu quả.

Thất bại 0-2 khiến Liverpool rơi vào thế khó trước trận lượt về tại Anfield. Muốn đi tiếp, họ buộc phải thắng cách biệt ít nhất ba bàn, nhiệm vụ không hề dễ dàng trước một PSG đang có phong độ cao.