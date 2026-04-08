PSG đụng độ Liverpool chắc chắn có nhiều bàn thắng 08/04/2026 13:24

(PLO)- Cuộc đọ sức giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League được dự đoán sẽ diễn ra theo kịch bản cởi mở và giàu bàn thắng.

Hai đội chủ nhà PSG và khách Liverpool đều sở hữu hàng công chất lượng, khiến cho khả năng trận đấu khép lại mà không có bàn thắng gần như rất thấp.

PSG dưới thời Luis Enrique đang vận hành lối chơi tấn công tốc độ, trong khi Liverpool vẫn giữ được bản sắc pressing và chuyển trạng thái nhanh. Điều này khiến trận đấu tại Parc des Princes vào rạng sáng 9-4 (giờ Việt Nam) trở thành màn so tài của hai triết lý bóng đá thiên về ghi bàn hơn là phòng ngự.

Những con số thống kê càng củng cố cho nhận định này. Trong lịch sử đối đầu với các đại diện đến từ Pháp, Liverpool chưa từng trải qua trận nào “tịt ngòi”. Đây là chi tiết cho thấy đội bóng nước Anh luôn tìm được cách xuyên thủng hàng thủ đối phương, bất kể hoàn cảnh.

Dembele đang có phong độ cao trong màu áo đội bóng nước Pháp. Ảnh: EPA.

Không dừng lại ở đó, cả PSG lẫn Liverpool đều có kinh nghiệm dày dặn ở các vòng knock out Champions League. Trận đấu sắp tới là lần thứ 61 họ góp mặt ở giai đoạn loại trực tiếp, và điều đáng chú ý là chưa từng có trận nào trong số đó kết thúc với tỷ số 0-0. Điều này phản ánh rõ xu hướng thi đấu cởi mở mỗi khi hai đội bước vào những trận cầu lớn.

Riêng Liverpool, chuỗi phong độ tại đấu trường châu Âu càng khiến người hâm mộ tin vào một trận đấu có bàn thắng. Trong 51 trận gần nhất tại các cúp châu Âu, họ chưa từng hòa 0-0, một thống kê đủ sức nặng để khẳng định lối chơi giàu năng lượng của đội bóng này.

Xét về phong độ hiện tại, hai đội đang đi theo những hướng khác nhau. Liverpool vừa bị loại khỏi FA Cup và dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League. Áp lực thành tích khiến Champions League trở thành cứu cánh duy nhất cho mùa giải của họ.

Hai chân sút chất lượng Salah và Gakpo của đội khách Liverpool. Ảnh: EPA.

Ngược lại, PSG vẫn duy trì vị thế tại Ligue 1 dù cũng không còn cơ hội ở Cúp Pháp. Đội bóng thủ đô nước Pháp đang hướng toàn lực vào đấu trường châu Âu với tham vọng tiến sâu.

Với tất cả dữ kiện trên, màn so tài tại Paris nhiều khả năng là bữa tiệc bóng đá Champions League thực sự. Một trận đấu khép kín, không bàn thắng gần như là kịch bản khó xảy ra.