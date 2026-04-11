MU cạnh tranh khốc liệt với Arsenal, Chelsea 11/04/2026 12:00

(PLO)- Thị trường chuyển nhượng hè đang rất nóng lên khi cái tên Morgan Rogers bất ngờ trở thành tâm điểm của hàng loạt ông lớn châu Âu, trong đó gồm MU cùng các đại gia Anh, Đức.

Sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo Aston Villa, tiền vệ tấn công người Anh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ ba đại gia Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Chelsea và MU, cùng với đó là “gã khổng lồ” nước Đức Bayern Munich.

Gia nhập Villa Park từ Middlesbrough vào đầu năm 2024, Rogers nhanh chóng chứng minh giá trị với phong độ ấn tượng. Tính từ mùa trước đến nay, cầu thủ 23 tuổi đã đóng góp tổng cộng 24 bàn thắng cùng 23 đường kiến tạo, con số đủ khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải chú ý.

Khả năng chơi linh hoạt trên hàng công, từ cánh trái đến vai trò số 10, giúp anh trở thành quân bài chiến lược cho nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau.

Rogers (trái) của Aston Villa lọt vào tầm ngắm của MU và các ông lớn khác. Ảnh: EPA.

Trước phong độ thăng hoa đó, Aston Villa đã nhanh chóng gia hạn hợp đồng với Rogers vào tháng 11 nhằm giữ chân trụ cột. Tuy nhiên, điều này không làm giảm sức hút của anh trên thị trường. Các đội bóng lớn sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Villa nhả người, đặc biệt trong bối cảnh họ đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng cho hàng công.

Arsenal và MU đều muốn gia tăng chiều sâu ở hành lang trái, nơi họ chưa thực sự ổn định. Chelsea, vốn đã để mắt tới Rogers từ mùa hè năm ngoái, vẫn duy trì sự quan tâm mạnh mẽ. Trong khi đó, Bayern Munich có thể tạo ra bước ngoặt với tiềm lực tài chính và sức hút từ Bundesliga.

Cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ cực kỳ khốc liệt, với chút lợi thế nghiêng về MU. Aston Villa có thể đứng trước những lời đề nghị “không thể từ chối”, và nếu điều đó xảy ra, thương vụ Morgan Rogers sẽ trở thành một trong những bom tấn đáng chú ý nhất mùa hè này.