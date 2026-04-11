Man United có nhiều cơ hội đánh bại Atletico Madrid 11/04/2026 13:52

(PLO)- Bất ngờ Man United chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Ederson, dù trước đó Atletico Madrid được xem là bến đỗ gần như chắc chắn của tiền vệ người Brazil.

Những diễn biến mới trên thị trường chuyển nhượng đang mở ra kịch bản đầy bất ngờ cho thương vụ Man United chiêu mộ thành công Ederson.

Cầu thủ 26 tuổi là trụ cột quan trọng của Atalanta trong những mùa giải gần đây. Với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, kiểm soát tuyến giữa và hỗ trợ tấn công hiệu quả, Ederson trở thành mục tiêu theo đuổi lâu dài của Man United. Dù vậy, các nguồn tin từ Ý cho biết Atletico Madrid đã tiến rất gần đến việc đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này, dù chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

MU chiếm lợi thế hơn Atletico trong việc chiêu mộ Ederson (trái). Ảnh: EPA.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Atalanta đang dành sự quan tâm lớn cho Joshua Zirkzee, tiền đạo hiện không có nhiều cơ hội thể hiện tại Old Trafford. Đội bóng Serie A muốn đưa chân sút người Hà Lan về Bergamo để tăng cường hàng công, và đây có thể là chìa khóa giúp Man United xoay chuyển tình thế. Nếu Zirkzee đồng ý ra đi, một thỏa thuận trao đổi hoặc giảm phí chuyển nhượng cho Ederson sẽ xảy ra.

Dù Zirkzee được cho là vẫn muốn ở lại để cạnh tranh vị trí, tương lai của anh vẫn chưa thực sự rõ ràng. Trong khi đó, hợp đồng của Ederson với Atalanta còn thời hạn đến năm 2027, nhưng mùa hè này lại được xem là thời điểm thích hợp để CLB của Ý bán anh nhằm tối ưu lợi nhuận.

Zirkzee đi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ederson đến. Ảnh: EPA.

Mức giá dự kiến cho Ederson rơi vào khoảng 35 triệu bảng, con số tương đối “mềm” so với chất lượng và tầm ảnh hưởng của anh ở tuyến giữa. Điều này càng khiến cuộc cạnh tranh giữa Man United và Atletico trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu tận dụng tốt lợi thế từ thương vụ liên quan đến Zirkzee, đội bóng thành Manchester sẽ thực hiện cú “lật kèo” ngoạn mục, qua đó bổ sung một mắt xích chất lượng cho hàng tiền vệ trong mùa giải tới.