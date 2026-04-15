Nóng: FIFA đau đầu khi Iran rút lui khỏi World Cup 2026 15/04/2026 16:50

(PLO)- World Cup 2026 có khả năng đối mặt với một kịch bản gây chấn động khi khả năng Iran rút lui khỏi giải đấu bắt đầu được nhắc đến một cách nghiêm túc và điều này làm FIFA rất đau đầu.

Không loại trừ Iran chính thức từ chối vòng chung kết World Cup 2026, điều đó buộc FIFA phải đưa ra một quyết định cực khó chỉ trong quỹ thời gian rất hẹp. Theo đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết FIFA đã từ chối đề nghị của Iran về việc sắp xếp cho đội tuyển này thi đấu vòng bảng tại Mexico thay vì địa điểm ban đầu ở Mỹ.

Lý do được đưa ra là việc thay đổi lịch thi đấu và địa điểm vào thời điểm cận giải sẽ gây ra quá nhiều hệ lụy về tổ chức, di chuyển và điều phối toàn bộ giải đấu. Đây được xem là phản hồi mang tính quyết định từ FIFA sau khi phía Iran bày tỏ lo ngại về an ninh trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Mỹ và Israel.

Chính sự từ chối đó đã làm dấy lên khả năng đội tuyển Iran cân nhắc rút lui khỏi World Cup 2026. Dù chưa có tuyên bố cuối cùng, viễn cảnh Mehdi Taremi cùng các đồng đội không tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh rõ ràng không còn là điều quá xa vời. Nếu Iran thật sự rời giải, FIFA sẽ phải kích hoạt các điều khoản khẩn cấp đã được quy định trong bộ luật dành cho World Cup 2026.

Đội tuyển Iran có thể không góp mặt ở sân khấu lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Trong quy định giải đấu, Điều 6.5 đề cập đến trường hợp bất khả kháng, tức những tình huống ngoài khả năng kiểm soát như xung đột, khủng hoảng hoặc sự kiện khiến một đội không thể tham dự hay một trận đấu không thể diễn ra.

Với tình huống như vậy, FIFA có toàn quyền đưa ra phương án xử lý mà họ cho là phù hợp nhất. Xa hơn, Điều 6.7 còn nêu rõ rằng nếu một liên đoàn thành viên rút lui hoặc bị loại, FIFA có thể quyết định thay bằng một đội tuyển khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc có hai hướng đi lớn trước mắt. Phương án đầu tiên là giải đấu vẫn diễn ra mà không có đội thay thế. Khi ấy, bảng G sẽ chỉ còn ba đội là Ai Cập, New Zealand và Bỉ, tạo ra một cục diện rất bất thường ở vòng bảng. Phương án còn lại là FIFA chọn một đội khác thế chỗ Iran, nhưng đây lại là lựa chọn đầy áp lực vì mọi tính toán đều phải chạy đua với thời gian.

Iran chưa có chính thức rút lui khiến Ban tổ chức Cúp thế giới 2026 rất bị động khi quỹ thời gian ngắn lại. Ảnh: EPA.

Một số nguồn tin cho rằng nếu cần tìm đội thay thế, FIFA có thể cân nhắc nhiều nhóm ứng viên khác nhau. Đó có thể là một đại diện châu Á như UAE, một đội từng thua ở vòng play off liên lục địa như Bolivia hoặc Jamaica, thậm chí là một đội có vị trí cao trên bảng xếp hạng FIFA như tuyển Ý. Dù vậy, bất kỳ phương án nào cũng dễ kéo theo tranh cãi, bởi sẽ rất khó để tạo ra sự đồng thuận tuyệt đối trong hoàn cảnh nhạy cảm như hiện nay.

Mọi chuyện càng trở nên khó lường khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa thực sự hạ nhiệt. Dù đã xuất hiện một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần từ ngày 8-4, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn rơi vào bế tắc. Sau đợt tấn công ngày 28-2, cánh cửa đối thoại được cho là đã mở lại, nhưng tình hình thực tế vẫn quá mong manh để tạo ra cảm giác an toàn.

Nếu Iran rút lui, World Cup 2026 sẽ đối diện một biến cố cực lớn ngay trước giờ bóng lăn. Khi đó, quyết định của FIFA chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một bảng đấu, và còn có thể làm rung chuyển toàn bộ giải đấu.