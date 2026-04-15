Sporting đe dọa đánh sập Arsenal ở Emirates 15/04/2026 14:21

(PLO)- Arsenal bước vào trận lượt về tứ kết Champions League gặp Sporting CP vào rạng sáng 16-4 với lợi thế mong manh sau chiến thắng 1-0 trên đất Bồ Đào Nha.

Khoảng cách nhỏ nhoi đem lại ưu thế nhất định cho đại diện nước Anh, nhưng chưa đủ để biến trận tái đấu tại Emirates thành một buổi tối dễ thở cho Arsenal. Đáng chú ý phong độ gần đây của Pháo thủ thành London đang có dấu hiệu chững lại, và thầy trò Mikel Arteta hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến mọi lợi thế đổ sông đổ biển.

Về lý thuyết, Arsenal vẫn là đội nắm quyền tự quyết. Họ có thành tích khá tốt ở Champions League mùa này, chơi chắc chắn hơn tại thánh địa Emirates và sở hữu chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn Sporting. Những gì Pháo thủ thể hiện ở đấu trường châu Âu từ đầu mùa đủ giúp họ được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá cho chiếc vé đi tiếp.

Thế nhưng bóng đá không vận hành hoàn toàn theo logic giấy tờ, nhất là khi tinh thần đội bóng đang bị tác động bởi những kết quả thiếu thuyết phục ở Premier League.

Thầy trò HLV Arteta không chắc giành quyền đi tiếp sau lợi thế mong manh. Ảnh: EPA.

Trận thua Bournemouth vừa qua chẳng khác nào hồi chuông báo động. Arsenal không chỉ đánh mất sự hưng phấn mà còn bộc lộ dấu hiệu hụt hơi ở cả khâu tổ chức tấn công lẫn phòng ngự. Những pha phối hợp vốn từng là điểm mạnh đang trở nên thiếu sắc bén, trong khi hàng thủ cũng không còn giữ được sự ổn định quen thuộc. Khi thể lực bắt đầu bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc, sự chắc chắn của Arsenal cũng giảm đi đáng kể.

Chính điều đó khiến màn tiếp đón Sporting trở thành mối đe dọa đáng sợ nhiều hơn người ta tưởng. Đội khách bước vào trận này trong tư thế chẳng còn gì để mất. Bị dẫn sau lượt đi buộc Sporting phải chọn cách chơi táo bạo, đẩy cao đội hình và tìm bàn gỡ càng sớm càng tốt. Đây là kiểu thế trận rất dễ tạo ra hỗn loạn, nơi mọi kịch bản đều có thể xuất hiện chỉ trong vài phút.

Sporting vốn không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đại diện Bồ Đào Nha có xu hướng chơi bùng nổ hơn khi bị dồn vào chân tường, đặc biệt ở những trận buộc phải thắng. Họ sẵn sàng tăng tốc từ đầu, gây sức ép liên tục và chấp nhận để lộ khoảng trống phía sau. Cách tiếp cận ấy vừa nguy hiểm vừa mạo hiểm.

Đại diện đến từ Bồ Đào Nha không còn gì để mất. Ảnh: EPA.

Thực chất nếu Arsenal đủ tỉnh táo, đội chủ nhà có thể tận dụng những pha chuyển trạng thái để tung đòn kết liễu. Nhưng nếu tiếp tục nhập cuộc chệch choạc như trong thời gian gần đây, Pháo thủ sẽ đẩy mình vào thế nguy hiểm.

Nhiều nhận định cho rằng Arsenal vẫn sáng cửa đi tiếp, với những tỷ số như hòa 1-1 hoặc thắng sát nút 2-1. Dù vậy, cảm giác an toàn là thứ gần như không tồn tại trước giờ bóng lăn. Sporting có khả năng ghi bàn, còn Arsenal lại đang cho thấy hàng thủ không còn quá đáng tin.

Một đêm căng thẳng ở Emirates là điều chắc chắn, và chiếc vé bán kết Champions League mùa này sẽ chỉ thuộc về đội nào giữ cái đầu lạnh lâu hơn.