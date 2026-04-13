Giải vô địch U-17 Đông Nam Á Nóng: Việt Nam lại thắng đậm Malaysia 13/04/2026 18:00

(PLO)- Đội trẻ Việt Nam lại thắng rất đậm Malaysia ở trận ra quân giải Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia...

Hơn bốn tháng trước, đội tuyển U-17 Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước Malaysia tại vòng loại châu Á. Nay chiến tích đó lặp lại ở bảng A của giải U-17 Đông Nam Á.

Trận đầu tiên của bảng A vừa kết thúc trên sân Gelora Joko Samudro của Indonesia, thầy trò HLV Cristiano Roland giải quyết Malaysia theo cách rất dễ dàng với một tỉ số đậm đà 4-0.

Bốn bàn thắng do công Sỹ Bách (cú đúp các phút 12 và 28), Văn Dương (39) và Mạnh Cường (56).

U-17 Việt Nam đã có một trận thắng đậm Malaysia theo cách rất dễ. Ảnh: CTP.

Nhìn cách cầu thủ Việt Nam chơi bóng trước các bạn cùng tuổi Malaysia hệt như trẻ Việt Nam đá với Lào hay Campuchia những năm tháng hai nước còn chưa phát triển bóng đá trẻ vậy.

Các bàn thắng của đội trẻ Việt Nam thể hiện như cữ dượt ngay trước cầu môn của Adam. Hậu vệ của Malaysia gần như không thể phản kháng. Đội tuyển U-17 Malaysia chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ chơi thật ngây ngô và không “máu lửa” như thường thấy.

U-17 Malaysia đã không còn mạnh khỏe và đá hay như trước. Ảnh: CTP.

Với cách chơi này, bảng A sẽ không nằm ngoài dự đoán khi chỉ có hai đối thủ Việt Nam và chủ nhà Indonesia tranh ngôi đầu bảng.

Hãy chờ một U-17 Malaysia trỗi dậy và nhất là trong cuộc chạm trán với chủ nhà Indonesia vốn có truyền thống rất căng thẳng. Lâu nay U-17 Malaysia có thể chơi không hay trước những đội khác, nhưng một khi chạm trán với Indonesia thì khác.

Lượt trận thứ nhì, Việt Nam gặp Đông Timor lúc 15 giờ 30 ngày 16-4.