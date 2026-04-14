Báo động đỏ cho MU 14/04/2026 11:05

(PLO)- MU đang rơi vào tình thế cực kỳ đáng lo khi hàng thủ vốn đã chắp vá nay còn đứng trước nguy cơ tan tác sau vòng 32.

Thất bại 1-2 trước đội khách Leeds United ngay tại Old Trafford vào rạng sáng 14-4 đã khiến đội bóng của HLV Carrick phải trả giá không nhỏ, bởi ngoài việc đánh rơi điểm số, họ còn có thể mất thêm một loạt trụ cột nơi hàng phòng ngự trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Ở trận đấu đó, Leeds là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng, với Noah Okafor lập cú đúp. Phía MU chỉ gỡ được một bàn nhờ công của Casemiro, nhưng nỗ lực ấy là không đủ để cứu đội nhà khỏi một đêm đáng quên. Tình hình càng tệ hơn khi ngay đầu hiệp hai, Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng xấu xí với Dominic Calvert-Lewin.

MU thua đơn thiệt kép ở trận thua Leeds United. Ảnh: EPA.

Theo nguồn tin của Sportbible, trung vệ người Argentina nhiều khả năng sẽ phải nhận án treo giò ba trận vì pha phạm lỗi bị đánh giá là nghiêm trọng. Nếu điều đó được xác nhận, Martinez sẽ vắng mặt ở các cuộc chạm trán với Chelsea, Brentford và Liverpool. Đây là tổn thất rất lớn trong bối cảnh chiều sâu đội hình của MU đang bị bào mòn từng tuần.

Rắc rối của “Quỷ đỏ” vẫn chưa dừng ở đó. Trước trận gặp Leeds, Harry Maguire đã phải nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu Bournemouth và hiện mới chỉ chấp hành án treo giò một trận.

Maguire đối mặt nguy cơ bị phạt nặng. Ảnh: EPA.

Dù vậy, trung vệ người Anh đang đối mặt khả năng bị xử phạt thêm do FA cáo buộc anh có hành vi không phù hợp với trọng tài thứ tư, liên quan đến lời lẽ bị cho là xúc phạm. Nếu án phạt bổ sung được áp dụng, Maguire sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Chelsea.

Trong trường hợp xấu nhất, MU có thể bước vào những trận cầu căng thẳng sắp tới mà không có Maguire, Martinez và cả Matthijs de Ligt vẫn đang điều trị chấn thương lưng. Khi ấy, lựa chọn trung vệ của họ gần như chỉ còn Lenny Yoro và Ayden Heaven.