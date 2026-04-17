Trọng tài bị kiện vì lần thứ 2 “giết” Barcelona ở Champions League 17/04/2026 12:50

(PLO)- Barcelona thêm một lần đẩy căng mối quan hệ với UEFA sau khi chính thức gửi đơn khiếu nại mới liên quan đến công tác trọng tài ở cặp tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid.

Sau khi bị loại với tổng tỷ số 2-3, đội bóng lớn Barcelona cho thấy họ chưa hề muốn khép lại câu chuyện, bởi theo quan điểm của CLB, những gì diễn ra ở cả hai lượt trận đã vượt quá giới hạn của những sai sót thông thường.

Trong tuyên bố mới nhất, Barcelona nhấn mạnh rằng họ không thể chấp nhận cách điều hành của tổ trọng tài ở cả lượt đi lẫn lượt về. Đội chủ sân Camp Nou cho rằng đã xuất hiện hàng loạt quyết định không phù hợp với luật thi đấu, trong đó có những tình huống VAR lẽ ra phải can thiệp nhưng lại không làm như vậy.

Theo Barcelona, sự tích lũy của những sai lầm này tác động trực tiếp đến diễn biến trận đấu, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng và khiến CLB gánh chịu tổn thất lớn cả về chuyên môn lẫn tài chính.

Trọng tài bị cho là xử lý gây oan ức cho Barcelona ở cả 2 lượt tứ kết Champions League. Ảnh: EPA.

Việc Barcelona phản ứng dữ dội không phải điều mới phát sinh sau trận lượt về. Trước đó, ngay sau lượt đi, họ từng gửi đơn phản đối lên UEFA. Ở thời điểm ấy, đội bóng này cho rằng hậu vệ Marc Pubill bên phía Atletico trong một pha bóng dùng tay đáng lẽ phải khiến đội khách nhận phạt đền, đồng thời cầu thủ này cũng xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Tuy nhiên, UEFA đã bác bỏ lập luận đó và gọi cuộc phản đối từ phía Barca là “không thể chấp nhận được”. Phản ứng từ cơ quan quyền lực bóng đá châu Âu càng khiến đội bóng Tây Ban Nha thêm bức xúc.

Lần khiếu nại thứ hai này, Barcelona không nêu chi tiết đầy đủ trong văn bản chính thức, nhưng những phát biểu trước đó của Chủ tịch Joan Laporta đã phần nào lột tả rõ các điểm nóng mà CLB muốn làm đến cùng. Theo Laporta, chiếc thẻ đỏ dành cho Pau Cubarsi ở trận lượt đi và Eric Garcia ở trận lượt về đều quá nặng tay, bởi trong cách nhìn của ông, cả hai tình huống ấy chỉ nên dừng lại ở mức thẻ vàng.

Olmo cùng đồng đội bị loại tức tưởi bởi đối thủ quen thuộc Atletico. Ảnh: EPA.

Ông Laporta cũng cho rằng Dani Olmo lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền, trong khi bàn thắng bị từ chối của Ferran Torres đáng ra phải được công nhận thay vì bị thổi việt vị. Một tình huống khác khiến Barca đặc biệt phẫn nộ là pha va chạm mà thủ môn Juan Musso được cho là đã đá trúng môi Fermin Lopez bằng giày, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định tương xứng.

Chủ tịch Laporta không giấu nổi sự giận dữ khi mô tả công tác điều hành trận đấu là “đáng xấu hổ”. Ông nhấn mạnh rằng Barcelona đã lên tiếng từ sau lượt đi nhưng thay vì nhận được lời giải thích thỏa đáng, CLB lại bị phản hồi theo cách khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng. Vì vậy, đơn khiếu nại mới được xem như động thái cứng rắn của đội bóng này nhằm buộc UEFA phải xem xét lại toàn bộ vấn đề.

Dù Atletico Madrid đã chính thức giành vé vào bán kết và chuẩn bị chạm trán Arsenal, Barcelona vẫn cho thấy họ chưa chấp nhận gác lại nỗi ấm ức. Với đội bóng xứ Catalunya, đây không phải là một thất bại chuyên môn, mà chính là cú đánh đau vào cả danh dự lẫn lợi ích của CLB.