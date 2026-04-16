Chấn động Champions League, 4 ông lớn kéo nhau vào bán kết 16/04/2026 11:17

(PLO)- Vòng tứ kết lượt về Champions League đã khép lại với những diễn biến nghẹt thở và đầy kịch tính, qua đó xác định bốn cái tên góp mặt ở vòng bán kết gồm Bayern Munich, Arsenal, Atletico Madrid và Paris Saint-Germain (PSG).

Chấn động nhất ở vòng tứ kết Champions League dĩ nhiên là màn sụp đổ đau đớn của Real Madrid trước Bayern Munich sau một trận cầu điên rồ tại Allianz Arena.

Bayern bước vào trận lượt về với lợi thế mong manh, nhưng những gì diễn ra còn dữ dội hơn mọi dự đoán. Đại diện nước Đức thắng 4-3 trong đêm đấu bùng nổ cảm xúc, qua đó khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 6-4.

Dù giành vé đi tiếp, Bayern thực sự đã trải qua 90 phút hú vía khi Real Madrid liên tiếp ba lần vượt lên. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí còn dẫn 3-2 cho tới cuối trận, khiến viễn cảnh hiệp phụ hiện ra rất rõ.

Real không thể qua mặt đối thủ lớn Bayern Munich. Ảnh: EPA.

Thế nhưng, đúng vào thời khắc áp lực nhất, Luis Diaz ghi bàn ở phút 89 trước khi Michael Olise tung đòn kết liễu trong thời gian bù giờ, biến màn ngược dòng của Bayern thành cú tát cực mạnh dành cho Madrid.

Arsenal cũng ghi tên mình vào bán kết, dù theo cách ít ồn ào hơn. Trận lượt về với Sporting CP tại sân Emirates kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng chiến thắng 1-0 ở lượt đi là quá đủ cho đại diện Premier League hoàn thành mục tiêu. Đó là trận đấu mà Arsenal đề cao sự chắc chắn, kiểm soát rủi ro tốt và bảo toàn lợi thế đến phút cuối.

Arsenal nhẹ nhàng hơn Sporting đúng 1 bàn thắng. Ảnh: EPA.

Trước đó một ngày, Atletico Madrid và PSG đã sớm đoạt vé. Atletico thua Barcelona 1-2 trên sân nhà nhưng vẫn đi tiếp nhờ thắng 2-0 ở lượt đi, qua đó vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 3-2.

PSG thì thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Liverpool cả hai lượt trận cùng tỷ số 2-0, thắng chung cuộc 4-0. Cuộc đua vô địch Champions League 2025-2026 giờ chỉ còn lại bốn đội, và mọi sai lầm lúc này đều phải trả giá cực đắt.