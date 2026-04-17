Nóng: Messi bị kiện đòi 7 triệu USD vì không đá đúng cam kết 17/04/2026 12:33

(PLO)- Lionel Messi đang đối mặt với một vụ kiện gây chú ý lớn tại Miami, sau khi công ty tổ chức sự kiện VID Music Group cáo buộc anh vi phạm thỏa thuận thương mại trị giá 7 triệu USD.

Theo nội dung đơn kiện, VID Music Group đã nộp hồ sơ lên Tòa án Quận Miami-Dade từ tháng trước, đồng thời nhắm đến cả Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) vì cho rằng Messi và đồng đội không thực hiện đúng những điều khoản đã cam kết.

Cụ thể, VID cho biết trước đó họ đã ký thỏa thuận với AFA để nắm quyền độc quyền tổ chức và quảng bá hai trận giao hữu của đội tuyển Argentina với Venezuela và Puerto Rico trong tháng 10. Đổi lại, phía công ty này được hưởng nguồn thu từ bán vé, bản quyền phát sóng và tài trợ.

Sự xuất hiện của ngôi sao Inter Miami luôn có giá trị rất lớn. Ảnh: EPA.

Theo lập luận của nguyên đơn, sự xuất hiện của Messi là yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ giá trị thương mại của hợp đồng. Họ cho rằng anh phải thi đấu ít nhất 30 phút mỗi trận, trừ trường hợp chấn thương.

Tranh cãi bùng lên khi Messi không ra sân ở trận gặp Venezuela ngày 10-10. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, anh lại thi đấu cho Inter Miami và ghi hai bàn vào lưới Atlanta. Chi tiết này khiến VID càng có lý do để đặt dấu hỏi, bởi theo họ, sự góp mặt của Messi là điều kiện mang tính cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời của chuỗi trận giao hữu.

Ngôi sao người Argentina bị cho là không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng với VID. Ảnh: EPA.

Luật sư Ralph Patino, đại diện cho VID, nhấn mạnh trong đơn kiện rằng vai trò của Messi là thành phần trung tâm của thỏa thuận, gắn chặt với hiệu quả thương mại mà công ty kỳ vọng thu được. Dù vậy, Messi sau đó vẫn ra sân trong trận Argentina gặp Puerto Rico ngày 14-10.

Hiện VID chưa công bố con số bồi thường cụ thể, nhưng khẳng định họ đã chịu thiệt hại hàng triệu USD vì Messi vắng mặt ở trận đấu đầu tiên và doanh thu bán vé không đạt như kỳ vọng. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn, bởi nó liên quan đến một ngôi sao hàng đầu thế giới, đồng thời có thể kéo theo những tranh cãi pháp lý phức tạp giữa cầu thủ, liên đoàn và đơn vị tổ chức.