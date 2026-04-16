Man United gặp khủng hoảng nghiêm trọng 16/04/2026 12:48

(PLO)- Man United chuẩn bị chơi một trong những trận đấu áp lực nhất mùa giải với tâm trạng đầy bất an, khi chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea diễn ra trong bối cảnh hàng phòng ngự của họ gặp khủng hoảng nặng nề.

Trận đấu vào sáng sớm ngày 19-4 theo giờ Việt Nam của Man United sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Vấn đề khiến HLV Michael Carrick đau đầu nhất lúc này nằm ở trung tâm hàng thủ. Thất bại 1-2 trước Leeds United tại Old Trafford đã phơi bày tình trạng đáng báo động của MU ở tuyến dưới. Hơn nữa, trận thua khiến đội bóng áo đỏ chịu thêm áp lực, đồng thời trở thành cột mốc đáng quên khi Leeds lần đầu ca khúc khải hoàn tại Old Trafford kể từ năm 1981. Tuy nhiên, điều đáng ngại hơn cả lại nằm ở lực lượng.

Trung vệ Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu sau tình huống giật tóc Dominic Calvert-Lewin, khiến Man United vốn đã thiếu phương án phòng ngự lại càng thêm chật vật. Trong khi đó, Matthijs de Ligt và Harry Maguire đều từng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Pha bóng xấu chơi của Martinez khiến anh bị thẻ đỏ. Ảnh: EPA.

De Ligt thậm chí đã không ra sân cho Man United kể từ tháng 11, còn Maguire vẫn chưa chắc có thể góp mặt trước Chelsea. Trung vệ người Anh bị treo giò ở trận gặp Leeds vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp trước Bournemouth, nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Anh còn bị FA buộc tội do phản ứng với trọng tài thứ tư, và điều này có thể khiến án phạt bị kéo dài thêm. Nếu kịch bản ấy xảy ra, HLV Carrick gần như chỉ còn Ayden Heaven là trung vệ đúng nghĩa duy nhất sẵn sàng thi đấu.

Trong bức tranh ảm đạm ấy, MU vẫn có vài tín hiệu tích cực để bấu víu. Bryan Mbeumo và Diogo Dalot đều đã sẵn sàng ra sân, mang đến thêm lựa chọn cho đội hình. Kobbie Mainoo cũng đem lại hy vọng khi chấn thương của anh được đánh giá không quá nghiêm trọng. Nếu tiền vệ trẻ này đủ thể lực để trở lại đội hình xuất phát, tuyến giữa của Manchester United sẽ được cải thiện đáng kể.

Sự vắng mặt của Mainoo ở trận gặp Leeds đã để lộ khoảng trống lớn, đặc biệt khi Manuel Ugarte chưa tạo được sự yên tâm mỗi khi đá chính. Thống kê MU chỉ thắng một trong mười trận có Ugarte xuất phát cho thấy Carrick có lý do để lo lắng.

HLV Carrick trông mong vào sự trở lại của Mainoo. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp Mainoo chưa đủ điều kiện đá từ đầu, một phương án khác đang được cân nhắc là kéo Mason Mount vào đá cạnh Casemiro. Đây là lựa chọn mang tới hy vọng về sự sáng tạo và nguồn năng lượng mới cho khu trung tuyến, nhưng cũng chất chứa không ít rủi ro. Mount đã lâu không đá chính, lần gần nhất là trận gặp Brighton tại FA Cup, và việc tung anh vào một trận cầu căng thẳng trước Chelsea, đội bóng cũ của anh, rõ ràng là canh bạc lớn.

Dù đang đứng trên Chelsea với khoảng cách bảy điểm ở vị trí thứ sáu, Man United chưa thể cảm thấy an toàn. Cuộc đua tốp 5 vẫn rất khốc liệt, nhất là khi suất dự Champions League mùa tới chỉ dành cho năm đội dẫn đầu.

Thực tế Chelsea sa sút mạnh với bốn thất bại trong năm trận gần nhất, trong đó có trận thua nặng Manchester City 0-3, nhưng điều đó không đồng nghĩa MU được phép chủ quan. HLV Carrick hiểu rõ đội bóng của ông vẫn đang đi trên dây. Ông từ chối xem việc lỡ vé Champions League là điều có thể chấp nhận, đồng thời khẳng định MU phải tiếp tục hướng tới những vị trí cao nhất. Stamford Bridge vì thế có thể trở thành bước ngoặt định đoạt cả mùa giải của Quỷ đỏ.