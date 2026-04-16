Nóng: Chắc chắn Iran qua Mỹ tham dự World Cup 2026 16/04/2026 11:34

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng dập tắt những đồn đoán về khả năng Iran rút lui khỏi World Cup 2026 khi khẳng định đội tuyển này “chắc chắn” sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyên bố của Chủ tịch FIFA đưa ra trong lúc căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tại khu vực Vùng Vịnh có thể khiến Iran rút lui khỏi World Cup 2026 vẫn là chủ đề khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư vào nước Mỹ của CNBC ở Washington, ông Infantino nhấn mạnh rằng Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026 nên đương nhiên phải có mặt. Theo ông, các cầu thủ Iran muốn thi đấu, họ đại diện cho đất nước và người dân của mình, vì vậy không có lý do gì để đội tuyển này bị gạt ra ngoài giải đấu.

Người đứng đầu FIFA cũng bày tỏ hy vọng đến thời điểm World Cup khởi tranh, tình hình sẽ trở nên yên ổn hơn để mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Chủ tịch FIFA (trái) cho biết Iran vẫn tham dự World Cup. Ảnh: EPA.

Ông Infantino cho biết gần đây ông đã tới trung tâm huấn luyện của đội tuyển Iran tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến thăm đó, các cầu thủ thể hiện rõ mong muốn được góp mặt tại World Cup.

Ông cho rằng bóng đá cần được đặt tách biệt khỏi các xung đột chính trị, dù bản thân cũng thừa nhận thế giới hiện tại không phải nơi có thể dễ dàng tách rời hoàn toàn hai yếu tố này. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh rằng thể thao cần đóng vai trò như một cây cầu kết nối thay vì bị cuốn vào chia rẽ.

Các tuyển thủ Iran đã giành vé góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Theo lịch trình của FIFA, tuyển Iran dự kiến phải có mặt tại trại huấn luyện Cúp thế giới 2026 ở Tucson, Arizona chậm nhất vào ngày 10-6. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức về việc đội bóng này sẽ đến Mỹ theo đúng kế hoạch.

Trước đó, phía Iran từng phát tín hiệu rằng họ không nhất thiết phải tham dự giải và muốn thi đấu ở Mexico thay vì Mỹ. Dẫu vậy, đề nghị này đã bị FIFA bác bỏ, đồng nghĩa với việc cánh cửa thay đổi địa điểm gần như đã khép lại.