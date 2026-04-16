Sốc: Thái Lan có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng 16/04/2026 10:52

(PLO)- Đội trẻ Myanmar đã "dạy" cho tuyển U-17 Thái Lan bài học tối 15-4 và nguy cơ đội trẻ xứ Chùa vàng bị loại sớm rất cao.

Giải vô địch U-17 Đông Nam Á đang diễn ra ở Indonesia, đội tuyển U-17 Thái Lan nổi lên là ứng viên vô địch nhưng có nguy cơ “check out” ngay sau vòng bảng vì để thua Myanmar 0-1.

Dẫu thế nào, bóng đá xứ Chùa vàng vẫn là quốc gia có đào tạo trẻ chỉn chu nhất Đông Nam Á với nhiều sân bóng chất lượng, mạng lưới học viện Leicester City (Fox Football Academy) khắp đất nước, ít năm gần đây lại thêm học viện Liverpool, với các cựu danh thủ bản địa phụ trách công tác đào tạo trẻ.

U-17 Thái Lan (trắng) bất ngờ thua Myanmar, và đối diện nguy cơ bị loại sớm là rất cao. Ảnh: CTP.

Tuy nhiên tối 15-4, ở lượt trận thứ nhì bảng B, tuyển U-17 Myanmar đã “dạy” cho U-17 Thái Lan một bài học quý giá. Bàn thắng duy nhất do công Aung Thi Ha thực hiện phút 53 giúp Myanmar thắng trận.

Các giải trẻ Đông Nam Á có 3 bảng đấu, sau vòng bảng là bán kết (ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) nên việc thua một trận là ưu thế thế cạnh tranh vào tốp 4 đội mạnh nhất giảm hẳn.

Sau khi thắng Malaysia 4-0, lúc 15 giờ 30 ngày 16-4, Việt Nam gặp Đông Timor. Ảnh: CTP.

Ở lượt trận đầu, Thái Lan thắng Philippines 5-1, cứ tưởng “đầu xuôi đuôi sẽ lọt” nhưng họ lại thua Myanmar và không chắc vé đi tiếp. Còn nhớ giải U-16 Đông Nam Á cách đây 3 năm, Campuchia có 2 trận thắng, 1 hòa cùng hiệu số +7 nhưng cuối cùng bị loại ngay sau vòng bảng.

Trong khi đó tại bảng A, đội tuyển U-17 Việt Nam đá trận thứ nhì gặp Đông Timor lúc 15 giờ 30 chiều 16-4, chủ nhà Indonesia gặp Malaysia lúc 19 giờ 30. Lượt trận đầu, Việt Nam thắng Malaysia 4-0, Indonesia cũng thắng Đông Timor tỉ số tương tự.