“Khúc quanh tử thần” của Man United 16/04/2026 06:39

(PLO)- Thất bại bất ngờ 1-2 trước Leeds United ngay trên sân nhà Old Trafford đã khiến Man United gặp khó hơn rất nhiều trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi trước mắt “Quỷ đỏ” là Chelsea.

Man United đang có lợi thế vô cùng thuận lợi trong cuộc đua top 5 Premier League để giành vé dự Champions League mùa tới thì họ lại tự “bắn vào chân mình” bằng thất bại bất ngờ 1-2 trước Leeds United ngay trên sân nhà Old Trafford vào sáng 14-4.

Tương lai của Carrick tại Man United bị đặt dấu hỏi

Sau trận đấu, HLV tạm quyền của Man United Michael Carrick đã vô cùng giận dữ với quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài với Lisandro Martinez sau hành vi giật tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United, cùng một số tình huống trọng tài xử lý bất lợi cho “Quỷ đỏ”.

“Chúng tôi đã không khởi đầu trận đấu tốt lắm. Chúng tôi đã để thủng lưới, điều này xảy ra sau khi Leny Yoro bị đánh mạnh vào sau đầu bằng tay. Họ đã không quyết định lật ngược tình huống đó, đó là một khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu” - HLV Carrick nói với Sky Sports.

Tương lai của HLV Carrick ở Man United sẽ rõ ràng sau khi mùa giải này kết thúc.

HLV Carrick nói thêm: “Chúng tôi không thực sự bắt nhịp được, không phối hợp ăn ý. Chúng tôi có vài khoảnh khắc tốt nhưng nhìn chung không duy trì được phong độ đó trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Tôi nghĩ các chàng trai đã giữ vững tinh thần lạc quan và chiến đấu hết mình trong hiệp 2, sau quyết định gây sốc khi truất quyền thi đấu của Licha (Martinez). Đây là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi phải chịu những quyết định bất lợi như vậy nhưng quyết định đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến”.

Trước đó, HLV Carrick nhận được nhiều lời khen vì dẫn dắt Man United thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 trận. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích là mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến thuật dẫn đến việc Man United thua Leeds, trong đó có việc để Mbeumo ngồi dự bị, thay đổi bốn nhân sự khi đội hình đang ổn định, cũng như tung ra những quyết định thay người quá muộn.

Sáu trận còn lại của Man United tại Premier League đều mang ý nghĩa sống còn và nó cũng sẽ định đoạt cả tương lai của HLV Carrick tại “nhà hát của những giấc mơ”.

Vì thế, từ người được xem là ứng cử viên số 1 dẫn dắt Man United dài hạn, HLV Carrick bỗng thấy tương lai của mình tại Old Trafford bấp bênh hơn bao giờ hết. Theo tờ i Paper, lãnh đạo Man United đã gần như chắc chắn sẽ đề nghị ông Carrick đảm nhiệm vị trí HLV trưởng chính thức của CLB vào cuối mùa này. Tuy nhiên, bản báo cáo cho rằng thông tin HLV Andoni Iraola sắp rời khỏi vị trí HLV của Bournemouth vào mùa hè này đang khiến “Quỷ đỏ” phải xem xét lại các lựa chọn của mình.

HLV Iraola đã được đồn đoán sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của Man United trong nhiều tháng qua và HLV 43 tuổi này sẽ rời khỏi sân đội chủ sân Vitality khi hợp đồng của ông hết hạn vào cuối mùa giải. HLV Oliver Glasner được đồn đoán là một ứng cử viên khác và ông cũng đã tuyên bố sẽ rời Crystal Palace khi hợp đồng của mình hết hạn vào cuối mùa giải.

Vẫn còn phải chờ xem Man United sẽ đưa ra quyết định gì về hướng đi của CLB từ mùa hè và kết quả của mùa giải nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định về chiếc ghế HLV trưởng tiếp theo.

Bước ngoặt trong cuộc đua Champions League

Hiện tại thì HLV Carrick cần tập trung giúp Man United cán đích ở vị trí trong top 5 Premier League để giành vé dự Champions League với sáu trận còn lại của mùa giải.

Man United vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 55 điểm nhưng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Aston Villa (cùng 55 điểm), Liverpool (52 điểm) và Chelsea (48 điểm) đã “phả hơi nóng” ở phía sau.

Ba vòng đấu tới sẽ quyết định liệu Man United có thể trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB hay không khi “Quỷ đỏ” thành Manchester sẽ đối đầu với hai đối thủ trực tiếp là Chelsea ngay vào cuối tuần này trên sân khách và Liverpool trên sân nhà, xen giữa đó là cuộc chạm trán với đối thủ rất khó chịu Brentford, đội vẫn nuôi hy vọng mong manh giành vé dự Champions League khi đang có 47 điểm.

Chelsea đang có phong độ sa sút không phanh là cơ hội cho Man United. Tuy nhiên, nếu không thắng Man United, hy vọng lọt vào top 5 của Chelsea gần như sẽ tan biến. Vì thế, The Blues xem trận đấu trên sân nhà Stamford Bridge này là trận chiến quyết định và dồn hết sức để đánh bại “Quỷ đỏ”.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Man United với Liverpool được xem là trận derby nước Anh không khoan nhượng và không ai muốn thua trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đáng chú ý, trong ba trận đấu tới, Man United sẽ vắng trung vệ Martinez vì án “treo giò”, dù có thông tin “Quỷ đỏ” sẽ kháng cáo chiếc thẻ đỏ mà trung vệ người Argentina phải nhận trong trận thua Leeds.

Ba đối thủ còn lại của Man United cũng rất đáng gờm, khi Sunderland và Brighton đang xếp nửa trên bảng xếp hạng, còn hiện tượng mùa trước Nottingham Forest đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng.

