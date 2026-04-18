Vòng 19 V-League rực lửa và mệnh lệnh phải thắng 18/04/2026 06:39

(PLO)- Cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng đều bước vào thời điểm rất căng thẳng với mỗi sai lầm đều trả giá rất đắt ở vòng 19 V-League cuối tuần này.

Trong lúc HA Gia Lai, Thanh Hóa, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng cùng gồng mình giành giật sự sống ở vòng 19 V-League, thì CLB Công an Hà Nội cũng phải thắng ở derby ngành nếu không muốn tự làm khó mình trên hành trình lên ngôi.

Nhóm cuối bảng vào loạt “chung kết ngược” ở vòng 19 V-League

Sau vòng 18 đầy biến động, vòng 19 V-League 2025-2026 đang nóng lên thấy rõ ở hai đầu bảng với cục diện trở nên rối hơn, khó lường hơn, và cũng hấp dẫn hơn rất nhiều. Khi mùa giải vẫn còn khoảng một phần ba chặng đường, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt, nhất là với những đội đang mắc kẹt trong cuộc chiến trụ hạng.

Một trong những trận đáng chú ý nhất ở nhóm cuối là màn so tài giữa Ninh Bình FC và PVF-CAND vào chiều 18-4. Về lý thuyết, đây là trận derby của hai tân binh, nhưng thực tế lại là cuộc đối đầu của hai tâm thế rất khác nhau. Ninh Bình với 34 điểm đã không còn ở vị trí quá sáng trong cuộc đua vô địch, nhưng cơ hội giữ một chỗ trong tốp 3 hoặc thậm chí cạnh tranh ngôi á quân vẫn đủ cho họ chiến đấu đến cùng.

Ninh Bình mơ mộng nhiều hơn trong tốp có huy chương. Ảnh: VPF.

Hai chiến thắng liên tiếp gần đây giúp Ninh Bình tìm lại nhịp điệu và giữ được khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Ở lượt đi, họ từng thắng 3-1 ngay trên sân PVF-CAND, nên lần tái đấu này, mục tiêu giành trọn 3 điểm là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Với PVF-CAND, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Chỉ có 13 điểm và đang xếp áp chót, đội bóng này không còn quyền tính toán quá nhiều. Sau khi cầm hòa CLB Công an Hà Nội ở vòng trước, thầy trò HLV Trần Tiến Đại cho thấy họ vẫn còn đủ sức phản kháng, đủ lì lợm để gây khó cho những đối thủ mạnh hơn. Ở giai đoạn này, 1 điểm cũng có thể quý như vàng. Chính vì thế, PVF-CAND sẽ bước vào trận đấu với Ninh Bình bằng tâm thế của một đội bóng buộc phải giành giật từng cơ hội sống sót.

Áp lực còn nặng nề hơn với SHB Đà Nẵng, đội vừa rơi trở lại đáy bảng với 12 điểm. Chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại liền, đã đẩy đội bóng sông Hàn vào thế rất ngặt nghèo.

SHB Đà Nẵng vừa thay tướng mong đổi vận. Ảnh: VPF.

Trở về sân Chi Lăng ngày 19-4, họ lại phải tiếp đón đương kim vô địch Nam Định, đối thủ vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể dù vừa thua HA Gia Lai ở vòng trước. SHB Đà Nẵng từng cầm hòa Nam Định 1-1 ở lượt đi, nên ít nhất họ vẫn có chút cơ sở để tin vào khả năng lấy điểm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, mục tiêu thực tế nhất của đội chủ nhà có lẽ vẫn là giành được kết quả đủ tốt để không bị bỏ lại sâu hơn trong cuộc đua sinh tồn.

Thanh Hóa cũng là cái tên đáng chú ý. Với 16 điểm, đội bóng xứ Thanh đứng ngay trên nhóm nguy hiểm và chưa thể yên tâm. Trận derby miền với SL Nghệ An ngày 19-4 vì vậy mang ý nghĩa cực lớn. Thanh Hóa thời gian qua vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận, từ trận thắng đậm CLB Công an TPHCM cho đến thất bại sát nút trước Thể Công Viettel. Họ từng thắng SL Nghệ An ngay tại sân Vinh ở lượt đi, nhưng bối cảnh hiện tại đã khác rất nhiều.

Đội bóng xứ Nghệ ổn định hơn, khó chịu hơn so với thời điểm hai đội gặp nhau hồi đầu mùa. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, nhưng muốn có điểm, họ sẽ phải chơi bằng tất cả quyết tâm trong một trận đấu được dự báo rất nóng.

Derby ngành và áp lực vô địch đè nặng lên CLB Công an Hà Nội

CLB Công an TP.HCM sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đội bóng cùng ngành. Ảnh: VPF.

Nhóm phía trên, cuộc đua đến ngôi vô địch cũng rất căng ở vòng 19 V-League. Trận đấu hút sự chú ý nhất vòng này chính là derby ngành giữa CLB Công an TP.HCM và CLB Công an Hà Nội ngày 19-4, màn so tài mang nhiều ý nghĩa hơn một trận cầu 3 điểm thông thường.

Hiện đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang trên đường tìm lại hình ảnh của một thương hiệu cũ. Dù đã được đầu tư tốt hơn và có thêm những nhân sự chất lượng, CLB Công an TP.HCM mới chỉ hướng đến mục tiêu chen chân vào tốp 5 khi đang có 26 điểm, kém Hải Phòng đúng 1 điểm.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội bước vào trận đấu này với áp lực nặng hơn rất nhiều. Đội bóng của HLV Polking đang có 45 điểm và vẫn giữ vị thế hàng đầu trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước PVF-CAND ở vòng trước là cú chững lại không đúng lúc, nhất là khi Thể Công Viettel vẫn bám đuổi rất sát phía sau.

HA Gia Lai vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ rớt hạng mùa này. Ảnh: VPF.

Bởi vậy, thầy trò Polking không còn nhiều khoảng trống cho sự chủ quan. Ở derby ngành lần này, họ buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục giữ chắc ưu thế trong hành trình hướng tới chức vô địch thứ hai kể từ ngày trở lại sân chơi đỉnh cao.

Trong khi đó, Hải Phòng với phong độ cao sẽ gặp chủ nhà Hà Tĩnh ngày 18-4, đội đang trải qua chuỗi sa sút với ba trận thua liên tiếp. Còn với Viettel, dù được đánh giá cao hơn khi gặp HA Gia Lai ngày 19-4, họ cũng hiểu rằng mình không được phép sẩy chân nếu còn muốn tranh chấp ngôi vua.