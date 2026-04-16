FIFA gặp rắc rối với Iran và Triều Tiên ở World Cup 2026 16/04/2026 12:38

Bây giờ chuyện Iran không tham dự World Cup 2026 khiến vấn đề cực kỳ lớn và phức tạp đặt ra.

Trên lý thuyết, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không liên quan đến chính trị. FIFA từng có những đòn trừng phạt những quốc gia dù không liên quan thể thao nhưng gây ảnh hưởng đến thể thao.

Thế mà vẫn có nhiều chuyện trái khoáy đang diễn ra. Như tuyển Iran là một đội bóng mạnh châu Á, nằm trong tốp đoạt vé World Cup sớm nhất lại không chắc dự World Cup do yếu tố ngoài thể thao. Trong khi đó, tuyển Triều Tiên biết rõ số phận của mình nên dù vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á nhưng họ thi đấu rất hời hợt và đứng chót bảng. Triều Tiên cùng bảng A với tuyển Iran.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khó xử nếu Iran bỏ Cúp thế giới 2026. Ảnh: GN.

Nếu như Triều Tiên nỗ lực có vé dự World Cup tại Bắc Mỹ sẽ đẩy FIFA vào con đường bế tắc trong ứng xử. Nguyên do cơ quan ngoại giao Mỹ cấm cấp thị thực cho công dân Triều Tiên vào Mỹ, nên họ như "đá bỏ" ở giai đoạn 3. Cũng may Triều Tiên tế nhị, đứng chót bảng dù bóng đá nước này thuộc tốp đầu châu Á.

Bây giờ đây, Iran đã đăng đàn sẽ bỏ World Cup tháng 6 này khai mạc trong khi FIFA đang lo lắng và Chủ tịch Gianni Infantino vẫn an ủi “Iran sẽ dự World Cup”. Trong trường hợp một đội tuyển đã có vé World Cup mà bỏ, không tham dự sẽ chịu trừng nặng của FIFA từ phạt tiền đến phạt đình chỉ hoạt động cả một nền bóng đá.

Iran nhất bảng A còn Triều Tiên chọn "buông" World Cup. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, ngay cả Tổng thống Donald Trump còn khẳng định “chẳng lấy gì đảm bảo an toàn cho tuyển Iran trên đất Mỹ”, vậy làm sao Iran có thể tham dự World Cup? Giả sử Iran không góp mặt thì FIFA có trừng phạt hay không?

Trường hợp ngược lại, cũng rất may Triều Tiên cứu cho FIFA bàn thua trông thấy, khi họ "buông" ở giai đoạn 3. Bởi nếu Triều Tiên nỗ lực có suất đến Bắc Mỹ 2026 thì họ lại đẩy FIFA và cái khó không lối ra.

Còn quá nhiều bất cập giữa các luật của FIFA và các mối quan hệ khác gây ảnh hưởng đến bóng đá không có lời giải.