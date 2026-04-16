Giải Vô địch U-17 Đông Nam Á: U-17 Việt Nam dội 2 trận “mưa gôn” nhưng vẫn chưa chắc suất vào bán kết 16/04/2026 17:35

(PLO)-Thủ môn Baptista Anin đã phải vào lưới nhặt bóng 10 lần trước các chân sút U-17 Việt Nam, nhưng đội trẻ Việt Nam cũng chưa chắc suất vào bán kết...

Giải trẻ Đông Nam Á nghiệt ngã như thế, có khi chỉ sẩy chân một trận là chia tay giải. U-17 Việt Nam đã thực hiện 2 trận “mưa gôn” vào lưới Malaysia và Đông Timor, nhưng vẫn phải chờ lượt trận cuối.

Đội trẻ Việt Nam vừa hoàn tất “trận mưa gôn” vào lưới Đông Timor với 10 bàn trong khuôn khổ lượt trận thứ nhì bảng A giải U-17 Đông Nam Á.

Nếu như lượt trận đầu, Indonesia thắng Đông Timor 4-0 thì với đội trẻ Việt Nam chỉ cần 31 phút, các chân sút trẻ Việt Nam đã ghi được với 4 bàn. Trong 4 bàn hiệp 1 có Nguyễn Lực hoàn thành cú đúp vào phút 5 và 31 đều là hai siêu phẩm sút phạt rất điệu đà. Hai bàn còn lại do công Đại Nhân ghi phút 20 và Ngọc Sơn ghi phút 24.

U-17 Đông Timor (trắng) trận đầu thua Indonesia 0-4 và vừa bị Việt Nam dội "mưa gôn" với 10 bàn. Ảnh: Antara.

Sang hiệp 2, Việt Nam lại tiếp tục thêm 6 bàn nữa do công Trí Dũng (phút 61), Văn Dương (hat trick) và Duy Khang ghi phút 72. Phút 85, Nguyễn Lực hoàn thành cú hat trick với bàn thắng thứ 10 cho Việt Nam.

Đông Timor đá tệ quá. Việt Nam trình làng ở giải này dễ nhìn thấy cách HLV Cristiano Roland gieo vào đội trẻ là lối chơi phối hợp nhóm nhỏ, đập nhả, uyển chuyển trong phối hợp. Mục tiêu của U-17 Việt Nam là hướng đến VCK U-17 châu Á mà đội trẻ Việt Nam cùng bảng C với Hàn Quốc, Yemen và UAE. Ba đối thủ rất cao to và Việt Nam cần một lối chơi tinh tế, tránh đấu sức với họ. Và nếu như tại giải châu Á vào đầu tháng 5, U-17 Việt Nam vượt qua vòng bảng vào tứ kết cũng đồng nghĩa có vé dự World Cup U-17 cùng năm tại Qatar.

U-17 Việt Nam thắng dễ Đông Timor.

Thắng và thắng đậm thì vui, tuy nhiên nhìn hai đối thủ mà trẻ Việt Nam thắng đậm gồm Malaysia (4-0) và Đông Timor 10-0 thì đối thủ yếu quá... rất khó trui rèn bản lĩnh cho giải châu Á mà ở bảng C các đối thủ rất rắn mặt và vượt trội về thể hình.

Trận đấu thứ nhì của lượt trận thứ hai giữa Indonesia và Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30.

Lượt trận cuối bảng A, Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia lúc 19 giờ 30 ngày 19-4.